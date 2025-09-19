Franco Colapinto aclaró de dónde viene la diferencia entre su monoplaza Alpine con el de Pierre Gasly en el comienzo del fin de semana para el Gran Premio de Azerbaiyán.

En charla con ESPN tras la FP2, el corredor argentino se pronunció sobre su rendimiento en Bakú y qué hizo distinto su compañero de equipo: "Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y el circuito de callejero lento.

"No estamos encontrando el balance, creo que Pierre hizo unos cambios que ayudaron un poco. Mejoró mejor un poquito en las cosas, así que, hay que trabajar para para mañana, pero está siendo un día ya difícil.

"Estamos estamos muy muy lejos, así que, nada, a laburar para mañana. Igualmente, hay tiempo para mañana", declaró.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

