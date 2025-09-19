Franco Colapinto habría sido bloqueado, otra vez, por Alpine para evitar que quedara por delante de Pierre Gasly.

De acuerdo con el reporte del piloto Juan Cruz Álvarez, la escudería la dio una extraña salida al corredor francés en la recta final del segundo entrenamiento libre y que se tradujo en que Gasly quedara por delante del argentino.

"Alpine por algún motivo le dio otro outing con poco combustible a Gasly mientras q franco ya trabajaba con el tanque lleno, ahora Gasly mejora bastante, pero en un intento q Franco no tuvo.

"Venían trabajando en la misma secuencia con el primer set de blandos (tres intentos cada uno) y el segundo set de medios (dos intentos) llama la atención q franco pidió hacer otro intento y le dijeron q no había tiempo y si se lo conceden a Gasly, es lo q intento remarcar para quienes no vieron la FP2 y miran el resultado.

"Son solo prácticas sin dudas y probablemente estén con diferentes configuraciones cosa q no podemos saber ,pero lo q estoy contando es lo q paso durante la sesión, le guste a quien le guste", aseguró.

Relacionado: Franco Colapinto destapa MEDIDAS DESESPERADAS para mejorar en Alpine

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!