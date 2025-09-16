Franco Colapinto destapó a la prensa una serie de medidas desesperadas para poder salir de la crisis que vive dentro de Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En declaraciones a los medios de comunicación previo al próximo Gran Premio de Azerbaiyán, el corredor sudamericano dijo lo siguiente: "Estoy listo para volver a Bakú, donde conseguí mis primeros puntos en Fórmula 1 el año pasado.

"Me siento bien en el coche ahora mismo, a pesar de que Monza supone un reto para el equipo. Nos tomamos un tiempo para informarnos y visité Enstone la semana pasada para prepararnos para Azerbaiyán este fin de semana.

"Este fin de semana nos centraremos en prepararnos para aprovechar las oportunidades que sin duda surgirán en un circuito tan exigente. Sabemos que no será fácil.

"Haremos todo lo posible para maximizar nuestros resultados y comenzar la temporada de carreras fuera de pista con un resultado positivo para el equipo", comentó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

