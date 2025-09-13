BREAKING: México, la CLAVE para el futuro de Franco Colapinto

Franco Colapinto y su futuro es uno de lo temas más calientes en la Fórmula 1, pero ahora se ha revelado que México será clave en la decisión de Alpine para la temporada 2026.

De acuerdo con información de Grada3, la determinación de la escudería francesa podría llegar en el fin de semana mexicano: "Hay, por tanto, dos Grandes Premios marcados en rojo en la hoja de ruta de la escudería francesa para tomar una decisión sobre el futuro de Colapinto: México y Brasil.

"El marketing juega un papel esencial en ese ansiado comunicado de continuidad del pilarense. Como siempre ocurre en este deporte. Hay que dejar pasar Bakú, Singapur, Austin, y tal vez México también, para escuchar a Alpine.

"Brasil tiene más opciones que México para poder leer un comunicado oficial de continuidad. Se trataría de una jugada mediática excelentemente dibujada, sobre todo para todos los aficionados que se espera acudan a Interlagos a apoyar a Colapinto", informaron.

Por lo tanto, el fin de semana del Gran Premio de México será crucial para el futuro del piloto argentino y podemos esperar que el ruido alrededor de su posición sea insostenible para entonces.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

