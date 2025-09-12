Franco Colapinto rompió el silencio y dejó un mensaje que sus aficionados han tomado como una contundente pista sobre su futuro dentro de la Fórmula 1.

En una charla con la F1, al corredor argentino le cuestionaron sobre su panorama para los próximos cinco años y esto fue lo que dijo: "Dentro de cinco años, supongo que seguir aquí. A toda velocidad", confesó.

Un mensaje que llega en medio de muchos rumores sobre su posible salida del equipo francés tras varias semanas de malos resultados, pero que recientemente ha experimentado una mejora considerable.

La realidad es que existe mucha expectativa con respecto a los próximos pasos del corredor argentino, aunque desde la escudería francesa han llamado a la tranquilidad tras asegurar que la intención es seguir con el sudamericano para 2026.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

