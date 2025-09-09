Desde la prensa en Francia han señalado cuál sería el reemplazo ideal de Franco Colapinto en Alpine.

En AutoHebdoFr ha sido publicado un artículo en el que impulsan el fichaje de un nuevo piloto en lugar del corredor argentino: "Argumentos que podrían seducir a Alpine, en busca de un teniente para Pierre Gasly, recientemente prorrogado hasta 2028.

"Felipe Drugovich marca muchas casillas, aportando una experiencia superior a la de Paul Aron, el reservista de la flecha A. Si bien nunca ha competido en un Gran Premio de Fórmula 1, el piloto de 25 años ya tiene una sólida experiencia y aporta un soplo de aire fresco que contrasta con el estado actual de Yuki Tsunoda, en peligro en Red Bull.

"El japonés también puede creer en un rebote en Alpine, donde su antiguo equipo y amigo Pierre Gasly presionará a su favor, pero podría pagar el precio de su paso por Milton Keynes. Finalmente, para Flavio Briatore y Steve Nielsen, el expediente de Drugovich puede tener todo para encontrarse en la cima de la pila", opinaron.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

