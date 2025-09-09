Franco Colapinto fue bloqueado por Alpine en el pasado GP de Italia y la razón podría estar en evitar nueva humillación contra Pierre Gasly.

En la parte final de la carrera en Monza, a pesar de que ninguno de sus corredores estaba peleando por puntos, Alpine le ordenó a Colapinto cambiar posiciones con Gasly.

Una decisión que llamó la atención en redes sociales debido a que no había una justificación contundente para que Franco y Pierre intercambiaran lugares; sin embargo, todo podría estar relacionado con el prestigio del francés.

Este fin de semana se anunció la renovación de Pierre Gasly, en medio de declaraciones del equipo en las que afirman que el francés es su "corredor principal". Lo que no esperaban es que Franco Colapinto superó a su compañero de equipo a lo largo de todo el fin de semana.

De hecho, el argentino quedó por delante del francés en la clasificación, a pesar de que el sudamericano sigue en medio de muchos rumores con respecto a su futuro para el resto del año y 2026.

Por lo tanto, no es una locura pensar que Alpine trató de proteger el prestigio de Pierre Gasly al evitar que Franco Colapinto quedara por delante en los resultados del Gran Premio de Italia.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

