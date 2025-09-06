Comunicado OFICIAL de Alpine sobre el CONTRATO de Franco Colapinto

Alpine se ha pronunciado de forma oficial sobre el nuevo contrato de Franco Colapinto en medio de muchos rumores sobre su futuro.

Flavio Briatore, asesor de la escudería, fue cuestionado por SkySports sobre la continuidad del corredor argentino en un día en el que fue anunciada la renovación de Pierre Gasly.

Esto fue lo que dijo: “No sé todavía, pero hasta el momento Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio le faltó algo de experiencia como todos los pilotos rookies, pero en las últimas carreras estuvo más consistente, sin errores.

"Capaz sea Franco, veremos. Ahora creo que Franco está en camino de estabilizarse. Está conduciendo bien y tiene muy buena comunicación con el equipo de ingeniería. Ya veremos", señaló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

