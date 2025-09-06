¡Franco Colapinto ARRUINA la renovación de Pierre Gasly en Alpine!

Franco Colapinto arruinó el día del anuncio de la renovación de Pierre Gasly con Alpine.

El corredor argentino superó a su compañero de equipo en la clasificación para el Gran Premio de Italia, quedando 0.287 segundos por delante en la 18ª posición de la Q1.

Debemos mencionar que ambos quedaron eliminados en la primera ronda de la qualy, quizás perjudicados por las condiciones del circuito de Monza y la pobre potencia de su motor.

Sin embargo, es una buena noticia para Colapinto el haber superado a Gasly en una clasificación el mismo día en el que le dieron el contrato al francés. Con el futuro de Franco en duda, estas acciones pueden acercarlo a una permanencia en 2026.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

