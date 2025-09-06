Atención Franco Colapinto: Alpine anuncia RENOVACIÓN a su piloto

Alpine anunció antes del comienzo de la FP3 del GP de Italia una renovación de contrato para uno de sus pilotos titulares.

El equipo francés informó en un comunicado publicado en sus redes sociales que Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco Colapinto, ha sido renovado para ampliar su estancia en el equipo.

"BWT Alpine Formula One Team se complace en anunciar que Pierre Gasly ha comprometido su futuro a largo plazo con el equipo al extender su contrato hasta el final de la temporada 2028 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA.

"El acuerdo reafirma el compromiso de Pierre con BWT Alpine Formula One Team y consolida la confianza de Alpine en Pierre como el piloto que liderará al equipo hacia la nueva era reglamentaria a partir de 2026, bajo el liderazgo de Flavio Briatore y con el pleno respaldo del Grupo Renault, liderado por el nuevo CEO, François Provost.

"La extensión del contrato le permitirá a Pierre completar seis temporadas con el equipo, al que se incorporó antes de la temporada 2023 de Fórmula Uno", dice el boletín de prensa.

Relacionado: Franco Colapinto habla ABIERTAMENTE tras ser reemplazado en Alpine

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!