Franco Colapinto habla ABIERTAMENTE tras ser reemplazado en Alpine

Franco Colapinto habló abiertamente sobre la decisión de Alpine en reemplazarlo para la FP1 del Gran Premio de Italia.

El corredor argentino compartió una serie de declaraciones a los medios de comunicación tras volver a su auto para la FP2 y esto fue lo que opinó sobre perderse la primera práctica libre: "Hoy fue un viernes un poco diferente para mí, con Paul pilotando en los Entrenamientos Libres 1.

"Fue un placer volver al coche para la segunda sesión y estar en pista de nuevo en Monza. Es un circuito que conozco bien de mis tiempos como piloto junior y de mi debut en la Fórmula 1 el año pasado. Para nosotros, hoy ha sido un día difícil, pero era de esperar.

"Tenemos trabajo por hacer y estoy seguro de que trabajaremos duro juntos para encontrar algunas mejoras. El coche fue complicado de pilotar y solo necesitamos ver si podemos adaptarnos a algunas de estas limitaciones.

"Mañana tenemos la clasificación, así que veremos qué podemos hacer en los Entrenamientos Libres 3 y haremos los cambios necesarios en el coche", reconoció el sudamericano.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

