Hamilton se lleva la FP1; Sainz inicia entre los MEJORES para el GP de Italia
Lewis Hamilton y Ferrari se quedaron con la primera posición de la FP1 del Gran Premio de Italia, con Carlos Sainz también consiguiendo un gran resultado.
El siete veces campeón del mundo confirmó las buenas sensaciones y se quedó con la mejor vuelta del primer entrenamiento libre con un tiempo de 1: 20.117, superando por 0.169 segundos a Charles Leclerc.
Sainz llegó en P3 detrás de ellos, superando a Max Verstappen, Kimi Antonelli, Lando Norris y Alexander Albon. En el resto del Top 10 está Alexander Albon, George Russell, Fernando Alonso e Isack Hadjar.
Franco Colapinto cedió su auto a Paul Aron para la primera sesión del fin de semana, por lo que no vio actividad; sin embargo, el corredor de reserva terminó en última posición.
GP de Italia: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Lewis Hamilton
|2
|Charles Leclerc
|3
|Carlos Sainz
|4
|Max Verstappen
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Lando Norris
|7
|Alexander Albon
|8
|George Russell
|9
|Fernando Alonso
|10
|Isack Hadjar
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Liam Lawson
|14
|Yuki Tsunoda
|15
|Lance Stroll
|16
|Alex Dunne
|17
|Esteban Ocon
|18
|Pierre Gasly
|19
|Oliver Bearman
|20
|Paul Aron
¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Países Bajos?
El Gran Premio de Países Bajos significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en el campeonato tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Zandvoort no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron tres autos de seguridad que derivaron en tres abandonos de carrera, incluyendo un choque entre Ferrari y Mercedes.
A pesar de eso, la escudería alemana sumó en el Campeonato de Constructores gracias a Russell y aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari, aunque Antonelli volvió a quedarse en ceros tras un nuevo abandono. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon continúa respondiendo.
- 1. McLaren 584 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 248 puntos
- 4. Red Bull Racing 214 puntos
- 5. Williams 80 puntos
- 6. Aston Martin 62 puntos
- 7. Racing Bulls 60 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
