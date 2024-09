Oscar Piastri wil niets weten van de kritiek op de McLaren-achtervleugel, die afgelopen week onder het vergrootglas heeft gelegen. On-board beelden van de MCL38 tijdens de uitzendingen van de Grand Prix van Azerbeidzjan lieten zien dat de achtervleugel van de auto met hoge snelheid omhoogging en zo een gat creëerde, wat al snel 'mini-DRS' werd genoemd.

Piastri won in Bakoe zijn tweede race van het seizoen, en trok het gat tussen hem en teamgenoot Lando Norris nog verder dicht. Norris werd vierde, waardoor McLaren ook de leiding neemt van het constructeurskampioenschap voor het eerst sinds 2014. Het team uit Woking wist dit kampioenschap niet te winnen sinds 1998, maar heeft inmiddels een voorsprong van twintig punten, en lijkt de beste papieren te hebben. Het is maar de vraag of de MCL38 in zijn huidige staat door mag rijden, gezien de FIA nu onderzoek gaat doen naar de achtervleugel en het 'mini-DRS' effect.

Er is geen wondermiddel

De grote man in vorm op het moment is niet Lando Norris, maar Oscar Piastri. De 23-jarige coureur wist in de laatste zeven Grands Prix 135 punten te scoren. Dat zijn er 31 meer dan Norris, die het dichtst achter Max Verstappen zit in het kampioenschap. Piastri werd op donderdag gevraagd over de achtervleugel, en hij was duidelijk in zijn antwoord. "Nou, het is gewoon legaal," zei Piastri tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore. “Zolang het alle testen doorstaat - en we worden vaak getest. Het doorstaat ze, dus het is zeker niet het wondermiddel of de magic bullet waarom we zo competitief zijn. “Het is legaal, het doorstaat alle testen, dus ik ben er behoorlijk tevreden mee.”

Zoeken naar elk stukje voordeel

Norris en Piastri bezitten momenteel duidelijk de snelste auto op de grid. Charles Leclerc wist op Monza te winnen, en stond in Bakoe weer op pole position, maar op pure race pace zijn de papaja-oranje auto's bijna op elk circuit het snelst. Piastri weet zeker dat dit niet komt door de achtervleugel. “Om eerlijk te zijn wist ik ook pas vorige week dat het dat [het opengaan] deed, net als iedereen, en het is geen grijs gebied," gaf de Australiër toe. “Het is duidelijk dat je in de sport op zoek gaat naar elk stukje prestatie dat je kunt behalen zonder de regels te overtreden, en dat is wat wij doen en wat je moet doen om een kampioenschap-winnende auto en een kampioenschap-winnend team team te worden.”