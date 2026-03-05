¡Franco Colapinto recibe la noticia que lo pondrá en LA PELEA de la F1 2026!

Mercedes ha completado la homologación oficial del combustible de Petronas para el motor de Franco Colapinto y Alpine en la próxima temporada de Fórmula 1.

Durante las pruebas invernales en Barcelona y Bahréin aún persistían algunas dudas sobre la aprobación definitiva, pero el escudería alemana ya cuenta con toda la documentación necesaria, según informa The Race.

En los días de test se descubrió que algunos proveedores de combustible no habían entregado a tiempo toda la documentación para la homologación antes de salir a pista. Mercedes ha completado este proceso justo antes del primer fin de semana de carrera en Melbourne. Aunque no se publicará un documento oficial en Australia que lo confirme, diversas fuentes han asegurado que todo está en orden.

Luc Jolly, responsable técnico de líquidos en BP, explica que obtener la aprobación este año ha resultado mucho más riguroso. Además de los parámetros químicos habituales, el combustible debe cumplir con estrictos criterios de sostenibilidad.

“Este año nos enfrentamos a unos requisitos avanzados en materia de sostenibilidad, lo que supone una nueva perspectiva para el proceso de homologación”, comenta Jolly. Ahora, una entidad independiente llamada Zemo Partnership supervisa toda la cadena, desde el origen de las materias primas hasta la producción y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se barajó en el paddock la posibilidad de que Mercedes tuviera problemas debido a la demora en la certificación, pero Wolff desestimó estas especulaciones de forma tajante. El austriaco calificó de “absurda” la sugerencia de que el equipo compitiera con combustible ilegal.

La escudería ha colaborado estrechamente con la federación del automovilismo para garantizar que el producto de Petronas cumple con todas las nuevas y rigurosas exigencias, lo que ha quedado demostrado.

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

