CONFIRMADO: Franco Colapinto, con RESPALDO de la FIA para 2026

Han confirmado que Franco Colapinto tendría respaldo de la FIA para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Mercedes, liderado por Toto Wolff, cuenta con un poderoso aliado en medio de la polémica por el motor que compartirá con Alpine, Williams y McLaren. A pesar de las modificaciones que se avecinan, Wolff dejó claro que Mercedes cuenta con el respaldo del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

Durante las pruebas en Bahrein, el director comentó: “No se trata solo de los equipos. Es imprescindible contar con el voto del organismo rector y del titular de los derechos comerciales. Si ambos se ponen de acuerdo en una postura y una agenda, no queda otra opción.

“Siempre contamos con el apoyo de Mohammed Ben Sulayem. Es alguien que se apasiona por los motores y los coches, por lo que, en su opinión, las normas estaban claras y se aplicaban de forma correcta”, añadió Wolff.

Al ser preguntado si Ben Sulayem podía influir en la resolución de estas cuestiones, continuó: “Pues sí, por supuesto; es el presidente de la FIA y tiene todos los poderes necesarios para participar en la toma de decisiones. Al final del día, la palabra final la tiene él.”

“Cuando hay una mayoría contundente —cuatro de los fabricantes de motores, más Stefano y Mohammed—, se puede afirmar que ya no se trata de una maniobra coordinada contra un solo proveedor. Estoy convencido de que Stefano siempre verá la situación desde una perspectiva imparcial, casi como si fuera un juego de ajedrez o una estrategia de manipulación".

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

