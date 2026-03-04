Flavio Briatore DESTRUYE a Colapinto en brutales imágenes

El enfoque implacable de Flavio Briatore hacia una figura de la F1 no va a ganarse el favor de quienes prefieren métodos más suaves.

El empresario italiano fue presentado sin mucha empatía durante la octava temporada de la docuserie de Netflix "Drive to Survive", tras presenciar la inesperada salida de Jack Doohan luego de tan solo seis carreras.

Durante el episodio titulado "Strictly Business", las cámaras se adentraron en su domicilio y captaron una sorprendente imagen: el jefe del equipo Alpine disfrazado al estilo de Che Guevara, acompañado de la confesión de que "todavía disfruta despedir a la gente".

En cuanto al piloto que asumió el puesto de Doohan, Franco Colapinto no logró mejorar el rendimiento de su predecesor australiano, convirtiéndose en el único competidor que cerró la temporada 2025 sin sumar ni un solo punto. Afortunadamente, el joven aún cuenta con una segunda oportunidad y con un Alpine que, según se comenta, ha mostrado signos de mejora, lo que podría rescatar su carrera pese a las críticas.

Briatore recrimina a Colapinto

En el mismo episodio, las cámaras de Netflix se adentraron en los entresijos de Alpine y mostraron cómo Briatore no dudó en reprender duramente al argentino.

Durante una reunión de aparente crisis, motivada por la precaria posición del equipo en el campeonato de constructores, se sentó junto a Colapinto y Pierre Gasly, haciendo que el joven recibiera la mayor parte de la reprimenda.

Briatore resumió la situación dejando claro que hasta ese momento el rendimiento había sido insuficiente. Explicó que, entre los dos pilotos, Pierre había mostrado mejores resultados y que era imprescindible conseguir algunos puntos de inmediato. En medio de la conversación, Colapinto sugirió intentar algún ajuste en su coche, a lo que Briatore replicó bruscamente: "No me importa un comino, ¿vale? Yo decido lo que hago."

Asimismo, dejó en claro que Colapinto debía comprender que su rendimiento era el principal problema y que mejorar era esencial. Pierre Gasly admitió incluso que le agradaba la franqueza de Briatore, calificándola como un uso eficiente del tiempo. En tono jocoso, el propio Gasly comentó que su sensibilidad no resistiría la implacable mirada del directivo.

