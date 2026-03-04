close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Flavio Briatore DESTRUYE a Colapinto en brutales imágenes

Flavio Briatore DESTRUYE a Colapinto en brutales imágenes

Nazario Assad De León
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

El enfoque implacable de Flavio Briatore hacia una figura de la F1 no va a ganarse el favor de quienes prefieren métodos más suaves.

El empresario italiano fue presentado sin mucha empatía durante la octava temporada de la docuserie de Netflix "Drive to Survive", tras presenciar la inesperada salida de Jack Doohan luego de tan solo seis carreras.

Durante el episodio titulado "Strictly Business", las cámaras se adentraron en su domicilio y captaron una sorprendente imagen: el jefe del equipo Alpine disfrazado al estilo de Che Guevara, acompañado de la confesión de que "todavía disfruta despedir a la gente".

En cuanto al piloto que asumió el puesto de Doohan, Franco Colapinto no logró mejorar el rendimiento de su predecesor australiano, convirtiéndose en el único competidor que cerró la temporada 2025 sin sumar ni un solo punto. Afortunadamente, el joven aún cuenta con una segunda oportunidad y con un Alpine que, según se comenta, ha mostrado signos de mejora, lo que podría rescatar su carrera pese a las críticas.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Briatore recrimina a Colapinto

En el mismo episodio, las cámaras de Netflix se adentraron en los entresijos de Alpine y mostraron cómo Briatore no dudó en reprender duramente al argentino.

Durante una reunión de aparente crisis, motivada por la precaria posición del equipo en el campeonato de constructores, se sentó junto a Colapinto y Pierre Gasly, haciendo que el joven recibiera la mayor parte de la reprimenda.

Briatore resumió la situación dejando claro que hasta ese momento el rendimiento había sido insuficiente. Explicó que, entre los dos pilotos, Pierre había mostrado mejores resultados y que era imprescindible conseguir algunos puntos de inmediato. En medio de la conversación, Colapinto sugirió intentar algún ajuste en su coche, a lo que Briatore replicó bruscamente: "No me importa un comino, ¿vale? Yo decido lo que hago."

Asimismo, dejó en claro que Colapinto debía comprender que su rendimiento era el principal problema y que mejorar era esencial. Pierre Gasly admitió incluso que le agradaba la franqueza de Briatore, calificándola como un uso eficiente del tiempo. En tono jocoso, el propio Gasly comentó que su sensibilidad no resistiría la implacable mirada del directivo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5096 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine Flavio Briatore Netflix Netflix Drive to Survive

Últimas Noticias

Flavio Briatore DESTRUYE a Colapinto en brutales imágenes
Alpine

Flavio Briatore DESTRUYE a Colapinto en brutales imágenes

  • Hoy 19:00
Hamilton habla de su rutina lidiando con su ENFERMEDAD
Ferrari

Hamilton habla de su rutina lidiando con su ENFERMEDAD

  • Hoy 17:30
El patrocinador de Checo hará un acto SIN PRECEDENTES en la F1
Formula 1

El patrocinador de Checo hará un acto SIN PRECEDENTES en la F1

  • Hoy 17:13
Sainz EMERGE como líder de la F1 ante la FIA
Formula 1

Sainz EMERGE como líder de la F1 ante la FIA

  • Hoy 16:57
La F1 implementa plan de URGENCIA para que el GP de Australia siga en marcha tras la guerra
Formula 1

La F1 implementa plan de URGENCIA para que el GP de Australia siga en marcha tras la guerra

  • Hoy 15:29
¡Alerta roja para Alonso! Aston Martin entra en PROFUNDA crisis de cara a la primera carrera
Aston Martin

¡Alerta roja para Alonso! Aston Martin entra en PROFUNDA crisis de cara a la primera carrera

  • Hoy 15:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
5.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
4.000+ views

El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin

  • 28 febrero
 Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso

  • 28 febrero
 Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
4.000+ views

Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac

  • ayer 18:05
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix
2.500+ views

Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix

  • 24 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x