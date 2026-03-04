Flavio Briatore DESTRUYE a Colapinto en brutales imágenes
Flavio Briatore DESTRUYE a Colapinto en brutales imágenes
El enfoque implacable de Flavio Briatore hacia una figura de la F1 no va a ganarse el favor de quienes prefieren métodos más suaves.
El empresario italiano fue presentado sin mucha empatía durante la octava temporada de la docuserie de Netflix "Drive to Survive", tras presenciar la inesperada salida de Jack Doohan luego de tan solo seis carreras.
Durante el episodio titulado "Strictly Business", las cámaras se adentraron en su domicilio y captaron una sorprendente imagen: el jefe del equipo Alpine disfrazado al estilo de Che Guevara, acompañado de la confesión de que "todavía disfruta despedir a la gente".
En cuanto al piloto que asumió el puesto de Doohan, Franco Colapinto no logró mejorar el rendimiento de su predecesor australiano, convirtiéndose en el único competidor que cerró la temporada 2025 sin sumar ni un solo punto. Afortunadamente, el joven aún cuenta con una segunda oportunidad y con un Alpine que, según se comenta, ha mostrado signos de mejora, lo que podría rescatar su carrera pese a las críticas.
Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull
Briatore recrimina a Colapinto
En el mismo episodio, las cámaras de Netflix se adentraron en los entresijos de Alpine y mostraron cómo Briatore no dudó en reprender duramente al argentino.
Durante una reunión de aparente crisis, motivada por la precaria posición del equipo en el campeonato de constructores, se sentó junto a Colapinto y Pierre Gasly, haciendo que el joven recibiera la mayor parte de la reprimenda.
Briatore resumió la situación dejando claro que hasta ese momento el rendimiento había sido insuficiente. Explicó que, entre los dos pilotos, Pierre había mostrado mejores resultados y que era imprescindible conseguir algunos puntos de inmediato. En medio de la conversación, Colapinto sugirió intentar algún ajuste en su coche, a lo que Briatore replicó bruscamente: "No me importa un comino, ¿vale? Yo decido lo que hago."
Asimismo, dejó en claro que Colapinto debía comprender que su rendimiento era el principal problema y que mejorar era esencial. Pierre Gasly admitió incluso que le agradaba la franqueza de Briatore, calificándola como un uso eficiente del tiempo. En tono jocoso, el propio Gasly comentó que su sensibilidad no resistiría la implacable mirada del directivo.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Flavio Briatore DESTRUYE a Colapinto en brutales imágenes
- Hoy 19:00
Hamilton habla de su rutina lidiando con su ENFERMEDAD
- Hoy 17:30
El patrocinador de Checo hará un acto SIN PRECEDENTES en la F1
- Hoy 17:13
Sainz EMERGE como líder de la F1 ante la FIA
- Hoy 16:57
La F1 implementa plan de URGENCIA para que el GP de Australia siga en marcha tras la guerra
- Hoy 15:29
¡Alerta roja para Alonso! Aston Martin entra en PROFUNDA crisis de cara a la primera carrera
- Hoy 15:00
Más leído
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- ayer 18:05
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix
- 24 febrero