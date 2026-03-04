El patrocinador de Checo hará un acto SIN PRECEDENTES en la F1

Uno de los patrocinadores de Checo Pérez ha sorprendido al mundo de la Fórmula 1 con un impresionante acto para iniciar la temporada.

‘Oye, hijo, ¿qué quieres para tu cumpleaños?’ ‘No lo sé, papá, quizá un coche de F1 a tamaño real hecho completamente de chocolate.’ ‘Claro, hijo…’

Probablemente fue en la sede de KitKat, durante el día en que los padres llevan a sus hijos al trabajo, donde se dio esta conversación. El último proyecto de la marca en colaboración con la F1 es, sin duda, el sueño de infancia de muchos.

Al principio nos reímos al saber que KitKat se convertiría en el “chocolate oficial de la F1”, aunque no pudimos resistirnos a llevarnos algunos de esos diminutos coches de chocolate durante la pausa del almuerzo. El poder del marketing nos hechizó a todos.

Hoy nos llena de entusiasmo presentar un coche de F1… fabricado íntegramente en chocolate. Antes de la temporada 2026, KitKat desveló, en el circuito de Silverstone, un auto a escala real elaborado de forma artesanal, junto a la estrella de las carreras, Billy Monger.

Billy Monger comentó: “He visto coches impresionantes en Silverstone, pero ninguno tan único como este. En el mundo de las carreras siempre se nos dice que debemos mantener la concentración, pero hasta los mejores pilotos saben lo importante que es tomarse un descanso.”

“Estoy muy emocionado de presentar este gigantesco coche KitKat en la cuna del automovilismo británico para arrancar la nueva temporada, recordando a todos lo fundamental que es hacer una pausa y prepararse para vivir toda la acción.”

Billy Monger se encuentra encima del coche de F1 KitKat en Silverstone: Crédito de imagen: KitKat

Dimensiones del coche de F1 de chocolate (para los curiosos)

Para crear este coche de chocolate se invirtieron 1.254 horas de trabajo artesanal. La experta chocolatera Jen Lindsey-Clark, reconocida por sus impresionantes creaciones (entre las que destacan un busto de chocolate del Rey Carlos III y una figura a escala real de Timothée Chalamet en su papel de Willy Wonka), ha vuelto a sorprendernos.

El coche mide 5 metros de largo por 2 metros de ancho y pesa 350 kg, lo que equivale a más de 16.900 barras de KitKat de dos dedos.

Cada detalle ha sido cuidado a la perfección. Desde los sidepods hasta el halo, todos los elementos del coche para la temporada 2026 se han reproducido con una capa de chocolate con leche, creada con chocolate de alta calidad y enriquecida con trozos de cereales crujientes.

Scott Coles, director general de Nestlé Confectionery en Reino Unido e Irlanda, añadió: “KitKat siempre ha defendido la importancia de tomarse un descanso. Por ello, para celebrar nuestra asociación con la Fórmula 1, queríamos crear algo realmente inesperado.”

“Hemos construido este coche de carreras de chocolate como un homenaje a la precisión del deporte y al carácter juguetón de nuestra marca. No solo queremos destacar en la pista, sino también llevar la emoción de la carrera a los supermercados, haciendo de cada ‘pausa F1’ una experiencia inolvidable para los aficionados.”

