Sainz EMERGE como líder de la F1 ante la FIA

Carlos Sainz se encuentra a las puertas de una nueva era en la Fórmula 1. Este domingo 8 de marzo se inaugura oficialmente la temporada con el Gran Premio de Australia.

El novato de Williams subraya que las nuevas normativas representan un gran desafío para los pilotos y, si llega el momento de hablar con Mohammed Ben Sulayem y Stefano Domenicali, lo hará codo a codo con Max Verstappen.

La complejidad de la nueva generación de monoplazas no debe subestimarse. Con la incorporación de sistemas como la aerodinámica activa y el modo Boost, junto con la eliminación del MGU-H, la forma de competir se transforma radicalmente.

Con un toque de humor, Sainz comenta: "No tengo título universitario, pero sí pasé los exámenes para poder estudiar en la universidad", haciendo referencia a la nueva terminología. No obstante, reconoce que en ocasiones la situación resulta desconcertante: "A veces ni nosotros mismos lo entendemos", según citó Car and Driver en un evento de Estrella Galicia 0,0.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Colaboración con Max Verstappen

Como presidente del sindicato de pilotos GPDA, Sainz está dispuesto a defender el espectáculo en la pista si las nuevas reglas lo amenazan. No duda en enfrentar a la cúpula de la FIA y de la Fórmula 1, contando con el respaldo de sus compañeros.

"Si algo no me convence, seré el primero en hablar desde la GPDA con Ben Sulayem o Domenicali. Y si es necesario hacerlo codo a codo con Max, lo haré", afirma el español con determinación.

El piloto confía en que la élite estará dispuesta a escuchar la opinión de los competidores una vez transcurridas las primeras carreras. Para él, lo primordial siempre debería ser mejorar el espectáculo para los aficionados. "Le he pedido a la Fórmula 1 que mantenga una mente abierta para reinventar y enriquecer el espectáculo", concluye.

Pilotos como gestores de energía

A pesar de las críticas sobre el creciente enfoque en la gestión energética, Sainz ve oportunidades en este cambio. Considera que su capacidad para pensar de forma estratégica dentro del coche le puede aportar una ventaja sobre la competencia.

Sin embargo, insiste en que la velocidad pura y el talento del piloto no deben quedar relegados al margen del análisis técnico necesario en cada carrera. "Nos convertiremos en gestores, pero esta era una faceta que ya existía anteriormente", puntualiza sobre el rol evolutivo de los pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!