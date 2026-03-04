La F1 implementa plan de URGENCIA para que el GP de Australia siga en marcha tras la guerra

La organización de Fórmula 1 tuvo que recurrir a medidas de emergencia en el último momento para asegurar que la apertura de la temporada en Australia se llevara a cabo sin contratiempos, lo cual complica la logística para los pilotos y escuderías, entre ellos Franco Colapinto y Checo Pérez.

El cierre del espacio aéreo en Oriente Medio causó un gran revuelo en la planificación de viajes para cientos de empleados de diferentes equipos. Para evitar poner en riesgo el Gran Premio del próximo domingo, se pusieron en marcha vuelos chárter desde Londres que permitieron que el personal llegara a Melbourne a tiempo.

El lunes por la noche, dos vuelos salieron de la capital británica para solventar los problemas logísticos. Uno de ellos, operado por British Airways, hizo escala en Singapur, mientras que otro de AirX transitó por Tanzania para evadir zonas de conflicto. A bordo viajaban empleados de diez de los once equipos de F1, así como miembros del personal privilegiado de la competición.

El futuro de las carreras en Oriente Medio es incierto

Aunque la carrera en Melbourne se mantiene, la incertidumbre se cierne sobre el resto del calendario. Los eventos previstos en Bahréin para el 12 de abril y en Arabia Saudí una semana después están en discusión debido al conflicto en la región.

Un portavoz de F1 afirmó: "La seguridad y protección de todos en la Fórmula 1 seguirá siendo nuestra prioridad". A través de The Sun, agregó: "Estamos monitoreando cada situación y colaboramos estrechamente con las autoridades pertinentes". Detrás de escena ya se preparan planes de contingencia en caso de que estas carreras deban posponerse.

El debut del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en Qatar, inicialmente programado para finales de este mes, ha sido reprogramado para una fecha aún por determinar en la segunda mitad del año. No se sabe todavía si la Fórmula 1 organizará eventos sustitutos en caso de que Bahréin y Arabia Saudí sean cancelados. Se menciona que Imola y Portimão podrían ser opciones realistas.

Debido a que parte del personal llegará más tarde a lo previsto a Melbourne, se ha cancelado el toque de queda establecido para el evento en el circuito Albert Park.

