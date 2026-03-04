¡Alerta roja para Alonso! Aston Martin entra en PROFUNDA crisis de cara a la primera carrera

La colaboración entre Aston Martin y Honda ha tenido un inicio complicado, y Fernando Alonso está pagando caro por ello.

El equipo británico y el fabricante japonés se vieron obligados a detener sus sesiones de testing antes de lo previsto, debido a persistentes problemas con la nueva unidad de potencia. Mientras otros equipos completaron cientos de vueltas, Aston Martin apenas logró acumular kilómetros, lo que genera serias preocupaciones de cara a la apertura de la temporada en Australia.

El problema se centra en el nuevo motor V6 de combustión de Honda. Este motor está generando vibraciones anómalas que no coincidían con las simulaciones previas realizadas en Sakura. Dichas vibraciones son tan intensas que dañan físicamente el sistema de baterías al sacudir el paquete ubicado en la carrocería.

Además, con el aumento de la importancia de los componentes eléctricos bajo las nuevas regulaciones, se ha convertido en un defecto crítico. Por otro lado, el elevado régimen necesario para recargar el más potente MGU-K acelera el desgaste y provoca vibraciones adicionales en la caja de cambios.

Peligroso

Desde Honda no se han minimizado los riesgos. Ikuo Takeishi explicó que detener las pruebas fue indispensable, ya que la situación se tornó “peligrosa” tanto para el personal de mantenimiento como para el propio hardware. “Las vibraciones anómalas detectadas estaban dañando la batería, razón principal para detener el coche”, indicó, según Motorsport.com. “Decidimos parar la máquina porque continuar en esas condiciones no era responsable. Aunque no había un riesgo inmediato de accidente, la situación se consideraba peligrosa.”

Gran preocupación

Takeishi añadió: “Se nota como si el sistema de baterías estuviera siendo sacudido violentamente, haciendo vibrar el área de su fijación. Si estas vibraciones se hubieran mantenido dentro de lo esperado, habríamos optado por pequeños ajustes. Pero ahora nos encontramos ante una situación bastante compleja. Si la causa hubiera sido única, por ejemplo en la transmisión o el motor, habría sido mucho más sencillo de abordar. Sin embargo, es probable que varios componentes estén actuando conjuntamente y, por tanto, modificar una única pieza podría no bastar. Esto nos abre la posibilidad de que el problema persista por más tiempo de lo previsto, aunque estoy decidido a solucionarlo lo antes posible.”

