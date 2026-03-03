Hamilton confiesa problemas de SALUD MENTAL en Ferrari

Lewis Hamilton ha reconocido abiertamente que el último año fue una lucha mental intensa para él.

El siete veces campeón del mundo vivió su peor temporada en la Fórmula 1 hasta la fecha en su debut con Ferrari, ya que no logró subir al podio ni una sola vez en su carrera, hasta este punto. Ahora, desde Stevenage, mira hacia el futuro con renovada determinación, aunque las secuelas de un 2025 difícil aún se notan.

El cambio de Mercedes a la Scuderia no salió como se esperaba. Hamilton fue superado en las clasificaciones por su compañero Charles Leclerc y durante toda la temporada sintió que no compartía una conexión real con su coche.

Esta crisis deportiva también impactó fuertemente en su bienestar personal, según confiesa el piloto. La pausa invernal, sin embargo, le sirvió para reiniciar y retomar los preparativos del nuevo campeonato con energía renovada.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Hamilton sobre su bajón mental

En un emotivo testimonio, Hamilton recuerda el periodo en el que llegó a perder contacto con sí mismo y con sus habilidades como piloto. "Olvidé quién era", señala, haciendo eco de lo publicado por AD.nl.

El apoyo incondicional de sus aficionados fue clave para superar ese bache emocional. Hoy se declara “renacido” y promete que esa mentalidad negativa no volverá a marcar su carrera.

Vasseur reconoce haber subestimado la situación

No solo Hamilton, sino también el jefe de equipo de Ferrari, Frédéric Vasseur, hace una reflexión crítica sobre el primer año de trabajo conjunto. Vasseur admite que subestimó el reto que suponía la llegada del británico, lo que influyó en los escasos resultados obtenidos. Ahora, el ambiente en la Scuderia ha cambiado por completo; el director observa a un piloto más motivado y una integración que ya cumple con las expectativas.

Pruebas invernales positivas en Baréin

Los recientes test de invierno en Baréin parecen confirmar la buena forma de Ferrari. Aunque Charles Leclerc logró la vuelta más rápida de la semana, Hamilton también registró tiempos competitivos en los neumáticos C3.

A pesar del inesperado alejamiento de su manager, Marc Hynes, justo antes de iniciar la temporada, Hamilton muestra una serenidad que antes le faltaba. Con un coche fiable y una mentalidad ganadora, el británico está listo para luchar de nuevo por su octavo título mundial.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!