CATÁSTROFE para Alonso en Aston Martin para el GP de Australia

Aunque Fernando Alonso la semana pasada seguía confiando en Aston Martin, la filial italiana de Motorsport.com informa que el equipo se encuentra en un bache aún más profundo. La escasez de repuestos obliga a que el equipo solo pueda participar en la sesión de formación en el Albert Park Street Circuit.

Desde la semana de pruebas en Barcelona se notaba que el “equipo verde” tenía dificultades para dejar preparado el AMR26 a tiempo. Según se comenta, algunos cambios introducidos por Newey, que buscaba optimizar el paquete alrededor de la unidad de potencia, han sido determinantes.

En respuesta, Honda intentó ajustar la unidad de potencia, pero por ahora sigue siendo insuficiente. Además, el elevado régimen requerido para cargar el MGU-K está provocando un mayor desgaste en la caja de cambios y en la fuente de potencia de Honda.

La japonesa reconoce: “Somos conscientes de que los resultados de las pruebas evidencian una situación muy complicada y exigente. Nuestros ingenieros en Sakura, junto al personal de pista, trabajan intensamente para mejorar esta situación.”

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Tiempo mínimo en pista para Aston Martin

Todos estos problemas obligarán a que Aston Martin limite su actividad en Melbourne. Los AMR26 permanecerán en pits, recorriendo solo la distancia mínima necesaria para aparecer en la parrilla de salida y dar unas pocas vueltas antes de detenerse.

Mientras tanto, se ha conformado un equipo de crisis para apoyar a Honda, y el equipo de Newey mantiene un diálogo constante con Sakura para superar estos desafíos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!