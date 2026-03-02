¡Sorpresa! Lo ÚLTIMO del romance entre Hamilton y Kim Kardashian

Lewis Hamilton y Kim Kardashian vuelven a dar de qué hablar, ya que su supuesto romance ha recibido una actualización importante antes de la temporada 2026 de F1.

El próximo fin de semana, en Melbourne, Hamilton iniciará su segunda temporada en Ferrari durante el Gran Premio de Australia en Albert Park. Sin embargo, antes de retomar la competición, el siete veces campeón mundial de 41 años habría disfrutado de unas vacaciones en Estados Unidos junto a Kim.

Según informa la conocida web TMZ, el piloto y la estrella de reality, fundadora de Skims y de 45 años, fueron vistos cerca del lago Powell en Arizona, deleitándose con un hermoso atardecer en el desierto. La pareja se alojaría en el exclusivo resort Amangiri, un auténtico imán para las celebridades, donde las suites comienzan en torno a 5.000 dólares por noche.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Repasando la historia

El rumor sobre la relación entre la mayor figura de la F1 y la reina del reality empezó a generarse a finales de enero, cuando se difundió que la pareja compartió un fin de semana en un lujoso resort en los Cotswolds, en Reino Unido. Días más tarde fueron vistos llegando juntos a París y, poco después, dieron a conocer públicamente su romance al disfrutar del Super Bowl LX en San Francisco.

Pocas uniones pueden presumir de un magnetismo tan poderoso, ya que entre ambos acumulan 395 millones de seguidores en Instagram. Lewis cuenta con 42 millones, mientras que Kim deslumbra con 353 millones. Ahora solo queda esperar a ver si la empresaria hace acto de presencia en alguna carrera del 2026, lo que sin duda encendería el ambiente del paddock.

La actualización sobre Hamilton se suma a un fin de semana lleno de novedades para los pilotos de Ferrari. El pasado sábado, en Mónaco, su compañero Charles Leclerc contrajo matrimonio con Alexandra Saint Mleux.

Por su parte, Hamilton se prepara para entrar en modo competidor mientras se dirige a Australia para la primera carrera de la temporada. Tras las pruebas pretemporada, en las que el nuevo SF-26 despertó esperanzas de victorias para el equipo de Maranello, la práctica en Melbourne dará comienzo este viernes 6 de marzo, con el Gran Premio de Australia disputado el domingo 8 de marzo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!