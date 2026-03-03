Checo lanza las primeras palabras sobre la sociedad de su alumno con Verstappen

Isack Hadjar, alumno de Checo Pérez, tendrá esta temporada la oportunidad de demostrar su valía en Red Bull Racing, compitiendo junto a Max Verstappen.

El asiento que acompaña al cuatro veces campeón mundial es históricamente uno de los más complicados en la parrilla de Fórmula 1, pero el joven piloto francés afronta este reto con gran entusiasmo. Sergio Pérez, quien le precedió, confía plenamente en que Hadjar sabrá aprovechar la oportunidad.

Es bien sabido que Verstappen es la figura indiscutible dentro del equipo austriaco, de tal manera que todas las atenciones giran en torno a él. Esto hace que el compañero de equipo deba adaptarse a un rol secundario, en el que se espera que siempre actúe en función de apoyar a su líder.

Los últimos años han demostrado lo difícil que es brindar ese respaldo, y el año pasado ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda consiguieron estar a la altura de las exigencias del equipo.

La presión del segundo asiento

Lawson y Tsunoda no fueron los primeros en sentir el peso de competir al lado de Verstappen. Tanto Pierre Gasly como Alexander Albon se enfrentaron a este desafío en su momento, y el mismo Sergio Pérez tuvo que lidiar con esa enorme presión. El mexicano permaneció cuatro temporadas en el equipo austriaco, aunque al finalizar 2024 le fue pedido dar un paso al costado tras demostrar sus capacidades. Después de un año sabático, Pérez regresa a la parrilla con Cadillac, sin dejar de seguir de cerca el desempeño de su antiguo equipo.

Momento oportuno para Hadjar

Durante la semana de pruebas en Baréin, Pérez se mostró optimista sobre el futuro de Hadjar en Red Bull. El experimentado piloto destacó que la incorporación del joven llega en un momento crucial, ya que importantes cambios reglamentarios en la Fórmula 1 podrían facilitarle adaptarse rápidamente. "Es una gran ventaja que Isack se una a Red Bull en una época de transformación; él ha demostrado un talento notable," afirmó el mexicano.

Oportunidades de éxito

A pesar del reto que representa ocupar el asiento secundario, Pérez confía en que Hadjar tendrá una experiencia positiva y fructífera. Según él, mantenerse sereno y concentrado será clave para alcanzar el éxito en las sombras de Verstappen. "Estoy convencido de que, si se mantiene tranquilo durante toda la temporada, tendrá una carrera brillante en la Fórmula 1. Con Max como compañero, el equipo es excepcional y éste es, sin duda, uno de los mejores momentos de su carrera. Es una oportunidad inmejorable," concluyó Pérez.

