Alonso recibe las PEORES noticias de Aston Marti por culpa de Honda

Honda, colaborador técnico de Aston Martin en Fórmula 1, ha reconocido que aún no han logrado identificar la causa exacta del problema surgido durante las pruebas de pretemporada y eso es preocupante para Fernando Alonso.

Mientras tanto, el nuevo equipo de F1 de Adrian Newey tuvo un inicio desastroso para la temporada 2026, llegando tarde a la prueba en Barcelona en enero y enfrentándose a continuos fallos con sus nuevos motores Honda durante las sesiones de febrero.

El panorama se complicó aún más en el penúltimo día de pruebas en Baréin, cuando el bicampeón Fernando Alonso se vio obligado a abandonar su nuevo AMR26 en pista tras enfrentar un imprevisto.

Se confirmó que las dificultades surgieron por un fallo en la batería del motor Honda, lo que también limitó la jornada de pruebas para Lance Stroll, agravado por una escasez de repuestos.

En una conferencia anual de pretemporada ante medios japoneses, los directivos de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe e Ikuo Takeishi, admitieron que el equipo de Aston Martin ha sufrido una serie de inconvenientes durante estas pruebas.

Relacionado: Franco Colapinto recibe ENORME RESPUESTA para su futuro en F1

Honda contra el reloj para resolver los problemas en Aston Martin

Tras identificar vibraciones anormales que parecían haber dañado la batería, los responsables de Honda admitieron que no están seguros de si el sistema de baterías es el único culpable o si intervienen otros factores. Actualmente, en su base de Sakura, se encuentran investigando diversas causas para esclarecer el origen del fallo.

Con tan solo una semana para el Gran Premio de Australia, que dará inicio a la temporada, las preocupaciones expresadas por Honda no pintan un buen panorama para la campaña de Aston Martin en 2026. Durante la reunión, Takeishi declaró que todavía dudan en poder determinar la causa exacta del problema, lo que dificulta encontrar una solución definitiva.

«Si pudiéramos identificar una única causa, la reparación sería más sencilla, pero al tratarse de varios factores interrelacionados, no sabemos si arreglar solo uno bastará», explicó. «Existe la posibilidad de que la solución requiera tiempo. Por ahora, nuestra prioridad es resolver el problema inmediato, y más adelante discutiremos si es necesario realizar una actualización mayor».

Watanabe añadió: «El reto que enfrentamos tras estas pruebas es realmente grande», una realidad que el jefe de equipo, Newey, tendrá muy presente conforme se acerca el inicio de esta nueva era en el deporte.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!