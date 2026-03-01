¿'Efecto Checo'? Netflix mostrará una carrera de F1 EN VIVO por primera vez

Netflix ha anunciado que transmitirá al menos una carrera de F1 durante la temporada 2026, siendo esta el Gran Premio de Canadá.

La próxima temporada promete sorpresas, ya que las importantes modificaciones en las reglas han obligado a los equipos a reinventar por completo el diseño de sus monoplazas.

Además, es probable que los aficionados noten cambios en la forma de difundir el calendario de 24 carreras en todo el mundo, puesto que Apple ha adquirido los derechos para encargarse de la transmisión de la F1 en Estados Unidos.

Tras superar la oferta de ESPN el año pasado, Apple firmó un contrato exclusivo por cinco años, alcanzando un valor total de unos 750 millones de dólares, lo que representa cerca de 150 millones anuales, un salto considerable respecto al acuerdo anterior.

La relación entre Netflix y Apple se fortalece mientras los emisores de F1 se mantienen en alerta

Liberty Media, los dueños de la F1, siguen apostando por el crecimiento del deporte en el mercado estadounidense. Según un artículo de Tudum, la publicación digital de Netflix, la plataforma difundirá conjuntamente la carrera en Montreal de este año, brindando a los seguidores de "Drive to Survive" la oportunidad de ver en directo las rivalidades que tanto han cautivado al público, mientras Apple TV emite también el Gran Premio de Canadá 2026 y la acción del fin de semana de carreras sprint para los espectadores en Estados Unidos.

El mismo artículo destacaba: "Este año, Apple TV se convierte en el único emisor en Estados Unidos para la Fórmula 1 y, como parte de esta colaboración, Netflix transmitirá en vivo el Gran Premio de Canadá 2026 a los espectadores estadounidenses del 22 al 24 de mayo, permitiendo a los fans de 'Drive to Survive' ver en tiempo real las disputas que han seguido durante años."

Aunque Netflix y Apple TV compiten en el sector del streaming, han decidido unir fuerzas para acercar la F1 a sus aficionados. Además del evento en directo del Gran Premio de Canadá, los suscriptores de Apple TV podrán disfrutar de la exitosa docuserie de Netflix "Drive to Survive", como parte de un nuevo acuerdo que ha entrado en vigor justo a tiempo para la octava temporada, estrenada el pasado 27 de febrero.

"Drive to Survive" ha sido clave en el crecimiento de la audiencia de la F1 desde que Liberty Media, tras haber adquirido el 100% del Grupo de la Fórmula 1 en 2017, transformara el deporte en uno de los más populares a nivel mundial. La demanda de contenido de automovilismo en Netflix y Apple ha aumentado aún más tras el éxito de la película "F1", y aunque por ahora no se prevé llevar la transmisión en directo del Gran Premio a los aficionados del Reino Unido, esto mantendrá a Sky Sports en constante alerta para retener al público.

