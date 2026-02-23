¡No se recupera de dejar a Checo! El regreso de Horner se CANCELÓ en el último minuto

Christian Horner, el exdirector de Red Bull Racing, tenía previsto regresar a los reflectores en una gira de conferencias en Australia, pero ahora ese plan se ha pospuesto.

La idea era que, antes de la temporada 2026, realizara una breve serie de charlas titulada “Una velada especial con Christian Horner: La vida en la Fórmula 1 y más allá”, en las que se compartieran anécdotas y se respondieran preguntas de los aficionados.

La gira incluía sesiones interactivas en tres ciudades: Melbourne (24 de febrero), Sydney (26 de febrero) y Perth (2 de marzo). En este último caso, el evento coincidía con el lunes previo al Gran Premio de Australia (del 6 al 8 de marzo), que da comienzo a una nueva temporada en el mundo de la F1.

Sin embargo, según informó PlanetF1, la gira de Horner se ha retrasado y es probable que se celebre durante el verano, entre julio y agosto, debido a un “choque de agenda”. GPFans ha contactado con los organizadores para obtener más información al respecto.

¿Volverá Horner a la F1 entonces?

Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, el vínculo entre Horner y Alpine sigue siendo fuerte, especialmente tras la adquisición por parte del equipo de una participación del 24%. El ejecutivo Flavio Briatore confirmó que Horner estaba en negociaciones; sin embargo, se comenta que la decisión sobre la posible venta de esta participación se pospondrá hasta septiembre de 2026.

En una entrevista concedida al programa Today Show de 9 News Australia a principios de febrero, Horner explicó: “Hasta ahora, he visitado prácticamente todos los equipos de la parrilla y he ofrecido pocas declaraciones públicas desde que dejé Red Bull.”

El exjefe concluyó: “Creo que ya cumplí con mi período. Si llegara a volver, sería en un rol algo distinto al que desempeñé durante más de 20 años. El interés por este deporte es altísimo y hay personas excepcionales dispuestas a invertir en la Fórmula 1. No tengo prisa y, si mi carrera se cerró en Red Bull, puedo decir que fue una etapa increíble; solo volveré si encuentro un proyecto verdaderamente emocionante que ofrezca la posibilidad de triunfar.”

