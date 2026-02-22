ESPECIAL: El motor ilegal de F1 de Ferrari y el acuerdo secreto con la FIA

El equipo de Fórmula 1 de Ferrari fue acusado durante la temporada 2019 de competir con un motor ilegal. Sin embargo, cuando los resultados de la investigación de la FIA revelaron que el organismo había llegado a un acuerdo confidencial con la escudería italiana, las dudas sobre esta situación misteriosa crecieron aún más. ¿Qué habría descubierto la FIA? ¿Y por qué no se hizo pública la sanción impuesta a Ferrari?

El icónico equipo Ferrari, con dieciséis campeonatos de constructores y quince títulos mundiales para los pilotos, es uno de los grupos más exitosos en la historia del deporte.

Aunque pocos conocen en detalle el emblemático "Cavallino Rampante", en Maranello ya hace tiempo que se rememoran sus días de gloria.

El último campeonato de constructores lo ganó en 2008 y, desde el inicio de la era híbrida en 2014, sus potencias italianas han quedado relegadas, primero ante Mercedes y luego ante Red Bull Racing. Hoy en día, McLaren –también con motor Mercedes– ofrece el paquete más competitivo.

Ferrari arranca mal en la temporada 2019

Tras un tercer puesto en el campeonato de constructores en 2016 y segundos en 2017 y 2018, las expectativas de los tifosi para 2019 eran altísimas. Los aficionados esperaban que su Ferrari pudiera finalmente poner pelea a Mercedes. Sin embargo, esa ilusión se disipó rápidamente. Tras una intrascendente jornada de pruebas invernales, en la primera carrera en Australia el equipo mostró carencias tanto en recta como en curvas, perdiendo valiosos segundos frente a la competencia. Vettel concluyó cuarto, seguido de su compañero Leclerc, ambos a 57 segundos del ganador, Lewis Hamilton.

Una sorprendente vuelta de tuerca

En Bahrein, apenas dos semanas más tarde, algo insólito ocurrió en los monoplazas de Ferrari. La eficiencia en recta se disparó, recuperando en apenas una vuelta gran parte del desfase frente a sus rivales, gracias a su altísima velocidad máxima. Leclerc, de la nada, consiguió su primera pole position en la F1, seguido de Vettel. Aunque Hamilton estuvo a más de medio segundo atrás, quedó claro que Ferrari había descubierto un secreto técnico que ofrecía resultados muy interesantes.

Recelo entre la competencia y teorías en la prensa

Como es habitual en la Fórmula 1, los equipos rivales siguieron de cerca la situación en Ferrari. Durante el fin de semana en Italia, se filtró información reveladora: los datos GPS indicaban que la escudería no obtenía su máxima velocidad por mejoras aerodinámicas, sino por un aumento en el rendimiento del motor. En el circuito de Monza, donde la velocidad es crucial, Ferrari ganaba casi un segundo por vuelta frente a sus competidores. Leclerc se colgó otra pole y la victoria, mientras que Vettel completó una hat-trick en la siguiente carrera en Singapur. Al final, Leclerc sumó siete poles en 2019, más que cualquier otra estrella de la temporada.

¿Fuga controlada o truco con el sensor de combustible?

La primera teoría sostenía que Ferrari utilizaba una fuga controlada en el refrigerador de aire, permitiendo así la inyección de aceite en la combustión para obtener impulso extra temporal. La segunda sugería que mediante un truco con el sensor de combustible de la FIA —encargado de medir el consumo permitido— el equipo consiguiera inyectar más combustible en las rectas, aumentando la velocidad máxima. No obstante, tras cada carrera, los monoplazas pasaban sin contratiempos las revisiones de la FIA.

Acusaciones de juego sucio: la FIA refuerza los reglamentos

El malestar entre la competencia crecía. Durante el fin de semana en México, Red Bull Racing solicitó oficialmente a la FIA una aclaración sobre el «truco» empleado. La respuesta fue contundente: no se permitía manipular el sensor de combustible. El jefe de la FIA, Nikolas Tombazis, citó directamente dos directivas técnicas que hacían ilegal cualquier artificio de este tipo. Una semana después, en Estados Unidos, Ferrari perdió repentinamente cualquier ventaja en velocidad y Leclerc quedó en cuarto en clasificación, lo que convenció a los rivales de que algo no cuadraba.

En Austin se encendió aún más la polémica. Max Verstappen comentó a Ziggo Sport: “Esto es lo que te ocurre cuando dejas de hacer trampa”, refiriéndose a la supuesta mejora en Ferrari. Tanto Leclerc como el jefe del equipo, Mattia Binotto, negaron cualquier irregularidad. Según Binotto, la pérdida de rendimiento se debió a que Leclerc utilizaba un motor viejo y a que la escudería había ajustado el coche para ganar más downforce en las curvas.

La situación parecía resuelta, pero la incógnita persistió

Al cierre de la temporada, la FIA anunció una nueva directiva técnica que obligaría a partir de 2020 a instalar dos sensores de combustible en lugar de uno. Esto evitaría futuras manipulaciones, independientemente de los hallazgos sobre Ferrari. Al mismo tiempo, los equipos rivales decidieron, salvo Haas y Alfa Romeo –los equipos cliente de Ferrari– protestar formalmente. Sin embargo, la FIA volvió a insistir en que los términos del acuerdo no se harían públicos.

El segundo comunicado de la FIA

“La FIA ha llevado a cabo un minucioso análisis técnico de la Unidad de Potencia de la Scuderia Ferrari, conforme a lo permitido para cualquier competidor del Campeonato Mundial de Fórmula 1”, se anunciaba en el comunicado. “El exhaustivo estudio realizado durante la temporada 2019 sugirió que la PU de Ferrari podría haber operado en algunos momentos al margen de las normativas. La Scuderia rechazó enérgicamente tales acusaciones, asegurando haber cumplido siempre las regulaciones. La FIA, ante la complejidad del asunto y la dificultad para demostrar ilegalidades de forma concluyente, optó por no emprender acciones adicionales.”

El comunicado continuaba: “Para evitar las consecuencias negativas de un proceso prolongado y en aras de la estabilidad del campeonato, la FIA, conforme al artículo 4 (ii) de sus normas judiciales y disciplinarias, ha acordado una resolución efectiva con Ferrari. Este acuerdo, reconocido como parte esencial de cualquier sistema disciplinario, protege tanto la integridad del deporte como la reputación de la FIA.”

FIA Statement Following Communication from Seven Formula 1 Teams https://t.co/qrsNYpczu1 — FIA (@fia) March 5, 2020

Ferrari, Haas y Alfa Romeo naufragan en 2020

Parece que la FIA no pudo demostrar sin lugar a dudas que Ferrari utilizase un motor ilegal en 2019 y, para evitar dañar la imagen de ambas partes, optó por evitar un litigio prolongado. Sin embargo, el relato aún tenía un capítulo por escribir. Durante las jornadas de test previas a la temporada 2020, Ferrari ya mostraba señales de debilidad. Una vez iniciado el campeonato, la escudería italiana se vio reducida a ser sombra de sí misma, sin recordar la potencia de 2019. El equipo terminó sexto en el campeonato de constructores, mientras que Leclerc se quedó en la octava posición en la clasificación general y Vettel aún más atrás; incluso Haas y Alfa Romeo quedaron muy rezagados.

Ferrari explicó que el chasis había sido diseñado para el potente motor de 2019, lo que impedía que la nueva unidad encajara a la perfección. Los medios insinúan que, cualquiera que hubiera sido la sanción impuesta, había provocado el súbito declive del equipo italiano. Surgieron entonces diversas hipótesis sobre la naturaleza de dicha penalización.

¿Qué acordaron la FIA y Ferrari?

Algunos especulaban que, durante toda la temporada, a Ferrari se le habría permitido quemar menos combustible, lo que explicaría la caída en el rendimiento. Esta teoría se vio reforzada por el exsteward Mika Salo, quien en 2021 comentó en su canal de Twitch: “Alfa Romeo sufrió el año pasado por las irregularidades de Ferrari. Si este año vuelven a usar todo su potencial, podrían rendir mejor. No sé si Ferrari presentará un motor nuevo en 2021, pero se les permitirá explotar la potencia completa en comparación con el año pasado.”

Otra hipótesis planteaba que, en el marco de las “compromisos técnicos” con la FIA, Ferrari habría utilizado durante 2020 un combustible experimental. El comunicado de la FIA hacía mención de que la escudería ayudaría en la investigación sobre combustibles sostenibles; y en 2022 la F1 empezó a utilizar en parte combustible E10. ¿Acaso se trataba de recopilar datos con una mezcla distinta a la del resto de los equipos?

Los motores Ferrari brillan en 2022

Lo que refuerza esta teoría, según varios analistas, es que en la primera mitad de 2022 Ferrari mostró un rendimiento espectacular. Leclerc fue capaz de mantener el ritmo frente a Max Verstappen en el campeonato mundial. Expertos como Marc Surer creen que la escudería estuvo mejor preparada para aprovechar la nueva composición del combustible, algo en lo que ya tenía experiencia. Incluso Haas y Alfa Romeo lograron avanzar, lo que sugiere que, en cierto modo, la sanción impuesta a Ferrari pudo convertirse en una ventaja.

Entre conjeturas y especulaciones, algo no encaja

No obstante, todo sigue siendo materia de especulaciones. Si Ferrari hizo trampa en 2019, en qué consistió exactamente el acuerdo con la FIA y cómo afectó tan negativamente a su desastroso 2020, probablemente nunca lo sabremos con certeza. De cualquier modo, los hechos dejan entrever que hay algo en este entramado que aún huele a misterio.

