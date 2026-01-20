Ex compañero de Checo finalmente admite ERRORES en su rivalidad de F1: "No debería haber sucedido"

Esteban Ocon ha admitido que cometió errores durante su etapa en Force India, donde la rivalidad con su compañero Sergio Pérez era intensa. Recientemente, el piloto francés recordó los incidentes que marcaron la temporada 2017 y 2018.

Ocon, que en aquel entonces era un joven protegido de Mercedes, experimentaba una enorme presión por demostrar su valía frente a un experimentado Pérez. Su inexperiencia y afán por destacar lo llevaron a cometer actos imprudentes, costándole puntos al equipo.

"Hubo momentos en los que me equivoqué… momentos que no deberían haber ocurrido y que nos costaron puntos", relató en el video Off The Grid de Formula1.com. "Era muy joven e inexperto, y quería demostrar lo que podía hacer."

Choques y órdenes de equipo

La rivalidad entre Ocon y Pérez desató varios incidentes durante su tiempo en Force India. En 2017, un choque en Azerbaiyán provocó que Pérez abandonara y Ocon sufriera un pinchazo. Durante el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps se vieron envueltos en dos episodios, y en esta ocasión "Checo" no logró terminar la carrera. Tras el accidente en la primera ronda de Singapur en 2018 –cuando Pérez empujó a Ocon contra la pared– Force India impuso órdenes de equipo para evitar más conflictos. Ocon calificó la maniobra del mexicano como "sumamente peligrosa".

Con la experiencia acumulada, Ocon mira hacia atrás de forma distinta. "He cometido errores en mi carrera que no debí cometer, pero así es como se aprende. Lo importante es cómo superas esos errores", concluyó.

Los incidentes le costaron muchos puntos a Force India. A pesar de la lucha interna, el equipo terminó cuarto en el campeonato de constructores en 2017 con 187 puntos. Sin embargo, los eventos en Azerbaiyán y Bélgica representaron oportunidades perdidas para el escudería, que luego se transformaría en Racing Point y Aston Martin, ya que podrían haber subido al podio.

En 2018 –una temporada en la que cada punto era vital debido a los problemas financieros y la adquisición por Lawrence Stroll– la tensión entre el francés y el mexicano incrementó la presión, y el accidente en Singapur provocó que quedaran detrás de McLaren en el campeonato, afectando directamente la asignación del premio en metálico.

