¡Rival de Colapinto anuncia nuevo contrato con RED BULL!

El ex piloto de F1 y rival de Franco Colapinto, Logan Sargeant, dio a conocer durante el lanzamiento de la temporada de Red Bull que asume un nuevo desafío en Ford Racing.

Anteriormente, Sargeant compitió en la Fórmula 1 entre 2023 y 2024, aunque fue despedido a mitad de esa segunda temporada por Williams. Durante su paso por la máxima categoría, el estadounidense logró solamente un punto en 36 Grandes Premios, lo que llevó al equipo de Grove a reemplazarlo por el joven Franco Colapinto.

Sin embargo, Sargeant ha estado compitiendo en el Campeonato IMSA de Deportivos y se espera que regrese a la serie en 2026. En paralelo a esta experiencia, el piloto anunció en el evento de lanzamiento de Ford—en el que se presentaron los monoplazas de F1 2026 de Red Bull y Racing Bulls, fruto de la nueva alianza entre Ford y Red Bull—que también se ha sumado al equipo Ford Racing. Ahora, forma parte del selecto grupo de pilotos de fábrica de Ford, la misma marca con la que el exestrella de F1, Daniel Ricciardo, colabora como embajador.

"Ahora soy piloto de fábrica para Ford", declaró Sargeant en una entrevista con CBS durante el evento. "Me hace sentir muy bien estar aquí y tengo muchas ganas de afrontar este desafío. Nos espera un año largo de desarrollo; más adelante, este mismo año, tendremos la oportunidad de probar en condiciones reales el prototipo del hiperauto Ford, mientras trabajo codo a codo con el equipo para optimizar el rendimiento del vehículo y participar en algunas carreras."

Nueva alianza entre Ford y Red Bull

Los trenes motrices de Ford han sido clave para que Red Bull impulse su ambición de consolidarse como equipo fábrica en 2026, marcando el inicio de una nueva era en la producción de unidades de potencia.

Tras romper su colaboración con Honda, Red Bull ha optado por trabajar junto a Ford en la preparación de la próxima temporada, en medio de la implementación de nuevas normativas en la competición.

El compromiso de Ford con la Fórmula 1 parece firme, y según declaró recientemente Mark Rushbrook, la marca seguirá colaborando con Red Bull, incluso si en un futuro Max Verstappen decidiera abandonar el equipo.

No obstante, es poco probable que esta nueva asociación abra oportunidades en la F1 para Sargeant con Red Bull, especialmente tras haber sido despedido por Williams tras sumar tan solo un punto en casi dos temporadas completas.

