Ferrari quita al principal ENEMIGO de Hamilton en la escudería

Riccardo Adami dejará de ser el ingeniero de carrera de Lewis Hamilton, el italiano ha asumido un nuevo rol en Ferrari.

Durante el 2025, Hamilton y Adami parecieron formar una pareja poco afín, marcada por tensos intercambios en las comunicaciones del equipo y varios malentendidos durante la primera temporada del campeón en Ferrari. A pesar de que Hamilton se mostró exasperado en algunas ocasiones, lanzando comentarios como "tómate un descanso para el té" y "¿te has enfadado conmigo o qué?", el británico dejó claro que disfrutaba trabajando con Adami.

La relación entre piloto e ingeniero de carrera es fundamental, y Hamilton nunca llegó a encontrar esa conexión tan cercana que tenía con Peter "Bono" Bonnington en Mercedes. Sin duda, esto complicó la adaptación de Adami en Ferrari.

Ahora, a las puertas de la temporada 2026, un año decisivo para el futuro de Hamilton, Ferrari ha anunciado que Adami será sustituido como su ingeniero de carrera. En su lugar, asumirá el cargo de director de la Academia de Pilotos de Scuderia Ferrari y de pruebas en coches anteriores.

¿Qué es la Academia de Pilotos Ferrari?

La Academia de Pilotos Ferrari es un programa de desarrollo para jóvenes talentos que aspiran a llegar algún día a la Fórmula 1. Este proyecto ha sido fundamental para el surgimiento de pilotos como Charles Leclerc, Sergio Pérez y Ollie Bearman, y actualmente se encuentra bajo la supervisión de Jerome d'Ambrosio.

En la actualidad, la academia cuenta con talentos emergentes como Dino Beganovic y Rafael Cámara, junto a figuras destacadas de la F1 Academy, Maya Weug y Alba Larsen, quienes se preparan física, técnica y mentalmente para los desafíos futuros.

En un comunicado de prensa sobre la salida de Adami, Ferrari señaló: "Su amplia experiencia en pista y su pericia en la Fórmula 1 contribuyen al desarrollo de nuevos talentos y al fortalecimiento de la cultura de alto rendimiento en el programa".

"Ferrari HP agradece a Riccardo por su dedicación y aportaciones en la pista, y le desea todo el éxito en su nuevo cargo. El nombramiento del nuevo ingeniero de carrera para el coche nº 44 se anunciará a su debido tiempo."

