¿Cuándo acaba el contrato de Franco Colapinto y el resto de pilotos de F1?

GPFans repasa cuándo termina el contrato de los pilotos de la Fórmula 1 2026 como Franco Colapinto, Sergio Pérez, Fernando Alonso o Carlos Sainz.

2026 marcará el inicio de una nueva era en la Fórmula 1, con 22 pilotos listos para enfrentarse a un renovado ciclo de regulaciones. Para algunos, sin embargo, este podría ser su último capítulo en la élite del automovilismo.

Los veteranos Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresan tras un año sin un asiento completo, aunque pronto se preguntará cuánto tiempo podrán mantenerse al máximo nivel.

McLaren ha confirmado la continuidad de Lando Norris, el más reciente campeón de la F1, hasta al menos el final de la temporada 2027, mientras que su compañero Oscar Piastri tiene contrato hasta 2028.

El tetracampeón Max Verstappen seguirá defendiendo los colores de Red Bull hasta finales de 2028. Recientemente, el piloto comentó que, en las condiciones actuales, es poco probable que cambie de equipo, aunque su cláusula de salida parece actualizarse con regularidad, haciendo que siempre estemos a la expectativa.

La Scuderia ha generado muchas especulaciones sobre sus contratos. Se cree que el histórico Lewis Hamilton tiene un vínculo hasta 2027, mientras que el futuro de Charles Leclerc en el equipo es incierto y estaría asegurado, como mínimo, hasta 2026.

Sin embargo, recientes conversaciones sobre un posible cambio podrían materializarse si el SF-26 no supone una mejora significativa respecto al auto del año pasado.

Un equipo al que hay que prestar especial atención es Aston Martin. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll ven expirar sus contratos al finalizar este año. El piloto español ha declarado que, si no percibe una oportunidad real para volver a la cima con el coche de Adrian Newey, no pensará en retirarse sin antes demostrar que sigue siendo competitivo.

A continuación, se presenta un resumen completo de los acuerdos vigentes de los pilotos que darán inicio a la temporada 2026:

Duración de los contratos de pilotos de Fórmula 1 Piloto Escudería Duración del contrato Lando Norris McLaren *2027 Oscar Piastri McLaren 2028 George Russell Mercedes 2026 Kimi Antonelli Mercedes 2026 Max Verstappen Red Bull 2028 Isack Hadjar Red Bull 2026 Charles Leclerc Ferrari *2026 Lewis Hamilton Ferrari 2027 Alex Albon Williams *2026 Carlos Sainz Williams 2026 Liam Lawson Racing Bulls 2026 Arvid Lindblad Racing Bulls 2026 Fernando Alonso Aston Martin 2026 Lance Stroll Aston Martin 2026 Oliver Bearman Haas 2026 Esteban Ocon Haas 2026 Nico Hulkenberg Audi *2026 Gabriel Bortoleto Audi *2026 Pierre Gasly Alpine 2028 Franco Colapinto Alpine 2026 Sergio Pérez Cadillac *2026 Valtteri Bottas Cadillac *2026

*El asterisco indica que el contrato del piloto se extiende, al menos, hasta el año señalado; sin embargo, la fecha oficial de finalización podría ser superior, ya que el anuncio mencionaba un "contrato plurianual".

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

