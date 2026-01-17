GUERRA ABIERTA: Ferrari recibe PENOSO ATAQUE de otro equipo de F1

Ferrari ha recibido un vergonzoso ataque por parte de otro equipo de la Fórmula 1 antes de comenzar la temporada 2026.

Antoine Le Nel ha criticado enérgicamente el esquema de colores elegido por Ferrari y su patrocinador principal HP. El director de marketing de Revolut, socio del nuevo equipo de F1 de Audi, describió los logotipos azules sobre la emblemática escudería rojo carmesí como un error de diseño.

Durante una entrevista en el podcast Business of Sport, Le Nel lanzó una pregunta retórica: "¿Cómo es posible colocar azul sobre un coche rojo?" Comparte la opinión de muchos aficionados a la F1, que en redes sociales critican lo poco armoniosos que resultan los logotipos de HP en la Ferrari.

Le Nel destacó que, para Revolut, la coherencia de marca es esencial: "Valoramos enormemente el diseño y la experiencia del usuario, y ello debe reflejar nuestra visión. No es mi intención ofender, pero considero que HP y Ferrari han fallado en este aspecto".

Le Nel elogió a varios rivales de la F1, destacando de forma especial a McLaren: "Creo que tanto Mastercard como McLaren merecen un gran reconocimiento por su estrategia de marca.

"Incluso Google Chrome, con ese diseño tan peculiar en sus llantas, está en la jugada. Hay marcas que gestionan muy bien su imagen y eso se traduce en resultados."

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

