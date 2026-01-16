OFICIAL: Ferrari anuncia CAMBIOS para Lewis Hamilton en 2026

Ferrari F1 ha anunciado oficialmente que Riccardo Adami ya no será el ingeniero de carrera de Lewis Hamilton para la temporada 2026.

En un comunicado oficial compartido a los medios, se explicó que “Scuderia Ferrari HP informa que Riccardo Adami ha asumido un nuevo rol en la Scuderia Ferrari Driver Academy, donde se desempeñará como responsable de la academia de pilotos y de los coches de prueba.

"Su amplia experiencia en pista y conocimientos en la Fórmula 1 serán fundamentales para formar a nuevos talentos y reforzar la cultura de rendimiento en todo el programa”.

El club añadió además que “Scuderia Ferrari HP agradece a Riccardo su compromiso y contribución en pista, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

"El nombramiento del nuevo ingeniero de carrera para el coche número 44 se anunciará en su debido momento.”

Hamilton y Adami trabajaron juntos durante el primer año del piloto británico en Ferrari. En ese entonces, su relación fue puesta en entredicho tras una serie de tensas comunicaciones por radio en 2025.

La duda sobre la efectividad de su colaboración llevó al equipo a tomar cartas en el asunto antes del nuevo campeonato. El nuevo ingeniero de carrera de Ferrari se dará a conocer en breve.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

