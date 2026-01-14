Kimi Antonelli VUELVE al volante de Mercedes

La joven estrella de Mercedes en Fórmula 1, Kimi Antonelli, regresa al monoplaza de la escudería mientras se prepara para la temporada 2026. El piloto italiano afronta su segundo año en la máxima categoría tras asegurarse un nuevo contrato luego de un debut prometedor en 2025.

Su año de debut fue impresionante: finalizó séptimo en el campeonato de pilotos y consiguió tres podios. Aunque en una pausa anotó puntos en solo tres de diez fines de semana, demostró su valía y se consolidó como un digno relevo del líder del equipo, George Russell.

Russell y Antonelli esperan que Mercedes les proporcione un coche capaz de luchar por victorias más frecuentes en 2026, especialmente con la entrada de nuevas regulaciones. Se comenta, además, que la escudería podría dominar estos cambios tal como lo hizo en 2014 con la llegada de la era híbrida.

Antes de una temporada que promete emociones, Antonelli fue captado en vídeo mientras ajustaba su asiento y probaba el nuevo W17. Con humor, bromeó con sus ingenieros, comentando que el coche se sentía un poco más ceñido, haciendo alusión a los modelos más estrechos que veremos en la próxima temporada.

Cambios de diseño para 2026

Aunque los motores se transformarán para dar más protagonismo a la energía eléctrica, los cambios más notorios se verán en el diseño del coche. En 2026 los monoplazas serán 30 kg más livianos, la distancia entre ejes se reducirá 20 cm y el ancho del coche disminuirá 10 cm. Asimismo, el ancho máximo del suelo se recortará 15 cm, mientras que los neumáticos se ajustarán: 2,5 cm menos en la parte delantera y 3 cm en la trasera.

Las modificaciones también llegan a la aerodinámica: los alerones delanteros serán 10 cm más estrechos y contarán con una aleta activa de dos elementos, mientras que el trasero dispondrá de un alerón de tres elementos. La eliminación del alerón inferior es clave para reducir la turbulencia o “aire sucio”, que ha dificultado los adelantamientos durante la pasada temporada.

La carga aerodinámica se reducirá en un 30% y la resistencia al aire en un 55%, dando paso al concepto de “aerodinámica activa”. A partir de 2026 se podrán elegir dos modos: en el modo recto, ambos alerones se abren para minimizar la resistencia y aumentar la velocidad punta, mientras que en el modo de curvas se cierran para incrementar la carga aerodinámica y mejorar el agarre en las trazadas.

