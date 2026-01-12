Así funciona el TRUCO del motor que descubrieron Red Bull y Mercedes
Así funciona el TRUCO del motor que descubrieron Red Bull y Mercedes
La Fórmula 1 está en pausa invernal, pero detrás de bastidores ya se mueven las novedades. Según se comenta, Mercedes y Red Bull han descubierto una laguna en la normativa de las unidades de potencia para 2026.
A pesar de una aprobación inicial, la FIA se reunirá con los equipos el 22 de enero para debatir este asunto.
La próxima temporada marcará uno de los cambios reglamentarios más importantes en la historia del deporte. No solo se renovará radicalmente el chasis, que será más pequeño y ágil, sino que también se reinventarán las unidades de potencia.
La nueva fórmula dividirá la potencia en partes iguales entre el motor de combustión y el sistema eléctrico, lo que supone un gran reto para sus proveedores. No obstante, algunas mentes brillantes habrían ya descubierto un detalle que el reglamento no contempla explícitamente.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Compresiones
Mercedes y Red Bull habrían encontrado una solución ingeniosa para operar con una relación de compresión superior a la permitida en las reglas de 2026, sin incumplir la normativa. A partir del próximo año, la relación de compresión en cada cilindro no podrá superar 16:1, mientras que en temporadas anteriores se alcanzaban los 18:1.
Ambos equipos habrían desarrollado métodos para conseguir, durante la conducción, una relación de compresión de 18:1. La clave radica en que, a temperaturas de operación, las dimensiones de la cámara de combustión se modifican debido al calor extremo, generando mayor compresión en movimiento que en las pruebas estáticas de la FIA.
Según The Race, se emplean materiales diseñados para expandirse cuando se calientan. Esto hace que el pistón se mueva más cerca del tope del cilindro durante su ciclo en comparación con cuando el motor está frío.
El resultado es una relación de compresión efectiva superior, que se traduce en mejores prestaciones y una reducción en el consumo de combustible cuando la unidad de potencia alcanza su máxima velocidad.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Así funciona el TRUCO del motor que descubrieron Red Bull y Mercedes
- hace 59 minutos
Franco EXPLOTA contra Alpine y la frustración de la escudería
- 1 hour ago
El cumpleaños de Toto Wolff: así es su ICÓNICA carrera en la Fórmula 1
- 1 hour ago
Hamilton, el culpable de que Checo no firmara con MERCEDES F1
- 1 hour ago
Estrellas de Mercedes RESPONDE sobre las aspiraciones de 2026
- 2 hours ago
Checo revela el PROBLEMA de Verstappen en Red Bull
- 3 hours ago
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero