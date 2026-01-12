Así funciona el TRUCO del motor que descubrieron Red Bull y Mercedes

La Fórmula 1 está en pausa invernal, pero detrás de bastidores ya se mueven las novedades. Según se comenta, Mercedes y Red Bull han descubierto una laguna en la normativa de las unidades de potencia para 2026.

A pesar de una aprobación inicial, la FIA se reunirá con los equipos el 22 de enero para debatir este asunto.

La próxima temporada marcará uno de los cambios reglamentarios más importantes en la historia del deporte. No solo se renovará radicalmente el chasis, que será más pequeño y ágil, sino que también se reinventarán las unidades de potencia.

La nueva fórmula dividirá la potencia en partes iguales entre el motor de combustión y el sistema eléctrico, lo que supone un gran reto para sus proveedores. No obstante, algunas mentes brillantes habrían ya descubierto un detalle que el reglamento no contempla explícitamente.

Compresiones

Mercedes y Red Bull habrían encontrado una solución ingeniosa para operar con una relación de compresión superior a la permitida en las reglas de 2026, sin incumplir la normativa. A partir del próximo año, la relación de compresión en cada cilindro no podrá superar 16:1, mientras que en temporadas anteriores se alcanzaban los 18:1.

Ambos equipos habrían desarrollado métodos para conseguir, durante la conducción, una relación de compresión de 18:1. La clave radica en que, a temperaturas de operación, las dimensiones de la cámara de combustión se modifican debido al calor extremo, generando mayor compresión en movimiento que en las pruebas estáticas de la FIA.

Según The Race, se emplean materiales diseñados para expandirse cuando se calientan. Esto hace que el pistón se mueva más cerca del tope del cilindro durante su ciclo en comparación con cuando el motor está frío.

El resultado es una relación de compresión efectiva superior, que se traduce en mejores prestaciones y una reducción en el consumo de combustible cuando la unidad de potencia alcanza su máxima velocidad.

