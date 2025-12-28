Colapinto Noticias Hoy: Alineación perfecta; Brutal gesto a fan; Alpine responde duda

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 27 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: La alineación perfecta de pilotos para las fiestas. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El GESTO que está REVENTANDO el internet. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Alpine responde la DUDA MÁS GRANDE para 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!