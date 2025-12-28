El GESTO de Franco Colapinto que está REVENTANDO el internet

Franco Colapinto ha tenido un gesto que fue revelado por las redes sociales y que está generando múltiples reacciones.

De acuerdo con el testimonio recogido por TN, el corredor de Alpine se encuentra en Argentina y tuvo un encuentro con un fanático que lo atendió mientras estaba de compras.

“Le pregunté si podía sacarme una foto y me dijo: ‘Sí, claro, dame el teléfono que yo la saco’. Se nota que es un chico humilde, pese a estar entre los 20 mejores pilotos del mundo, para nada arrogante. Fue emocionante”, contó el seguidor del corredor argentino.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

