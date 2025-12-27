Imaginemos qué nombres podrían tener los equipos y quién estaría al mando de la alineación perfecta de la Fórmula 1 para estas fiestas.

Myrrh-cedes buscará volver a la senda de la victoria bajo la dirección de su entusiasta jefe de equipo, Hoho Wolff, mientras que Reindeer Fur-rrari se alineará con Rudolph, el Vasseur de nariz roja.

James Carols seguirá en Williams (se nos acabó la inspiración para nuevos nombres), Red (and Green) Bull arrancará la temporada con Laurent Mektrees, y Al-pine needles, por supuesto, contará con la conducción inigualable de Flavoursome Brie-atore.

Plantilla completa de pilotos 2025

Isack of presents Hadjar (Red and Green Bull) David Cold-thard (Red and Green Bull)

Kimi Antonelfie (Myrrh-cedes) Val-turkey Bottas (Myrrh-cedes)

Rudolph Barrichello (Reindeer Fur-rrari) Lewis Boxing Day Ham-ilton (Reindeer Fur-rrari)

Oscar Pias-tree (McLaren) Landsnow Snowrris (McLaren)

Holly Bearman (Ghost of Christmas Haas) Esteban Christmas Socks-on (Ghost of Christmas Haas)

Franco Colapintsonchristmaseve (Al-pine needles) Mick Schu-cracker (Al-pine needles)

Liam Lawson of God (Racing Stuffing Balls) Yuki Tsnowda (Racing Stuffing Balls)

Lance Christmas Day Stroll (Aston Sprout-Fartin) Fernando Alonsnow (Aston Sprout-Fartin)

Nigel Tinsell (Williams) Carlos Sainz-ta Claus (Williams)

St Nicolas Hulkenberg (Audecorations) Gabriel Bortolet it snow (Audecorations)

Con esto damos por finalizado nuestro recital navideño de Fórmula 1. ¡Que tengan una muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!

Relacionado: Alpine revela DUDAS con Franco Colapinto para 2026

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pos

