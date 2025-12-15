Red Bull señala DEBILIDADES para Aston Martin con el nombramiento de Newey

Helmut Marko, que pasó gran parte de su carrera en Red Bull, confesó su sorpresa al conocer que Aston Martin ha decidido nombrar a Adrian Newey como director del equipo que pilota Fernando Alonso.

Newey y Marko trabajaron codo con codo en Red Bull desde 2006, consiguiendo juntos seis títulos de constructores, con Newey al frente del diseño de los coches. El verdadero icono del diseño ha conseguido 25 campeonatos a lo largo de su carrera, colaborando con equipos como Williams, McLaren y Red Bull, y ahora se suma a Aston Martin con la ambición de convertirlos en un equipo capaz de luchar por el título mundial.

Sin embargo, la noticia ha tomado a muchos por sorpresa, ya que Aston Martin anunció que su socio técnico principal asumirá las funciones de director del equipo a partir de 2026. Con este cambio, Andy Cowell, actual CEO y jefe de equipo, pasará a desempeñar el papel de director de estrategia en la escudería. Aunque Newey cuenta con una carrera ilustre en la F1, nunca había ocupado un puesto directivo en un equipo, lo que ha dejado a Marko bastante perplejo.

"Realmente me sorprendió", declaró Marko a Kleine Zeitung. "Tendremos que ver cómo se traduce esto en la práctica. Claramente, la gestión de un equipo no es su punto fuerte. Su gran fortaleza reside en el diseño, en la puesta a punto del coche y en la calidad de la producción y desarrollo de sus máquinas. Pero me ha dejado muy sorprendido que decida incursionar en la dirección de un equipo."

¿Podrá Newey llevar a Aston Martin a la cima del campeonato?

La incorporación de Newey a principios de este año se pensó para impulsar los objetivos de campeonato de Aston Martin. Con las nuevas regulaciones que se introducirán en la F1 el próximo año, se abrirá un abanico real de oportunidades para aquellos equipos que logren adaptarse con éxito a estos cambios.

Este nuevo escenario podría alterar el actual orden competitivo, favoreciendo a las escuderías del mediocampo que ambicionan situarse en las primeras posiciones.

Aston Martin cuenta con una sólida base de recursos, un bicampeón mundial en Fernando Alonso y la experiencia de un auténtico icono del diseño en Newey, quien se encargará de mejorar la maquinaria para el futuro.

Solo el tiempo dirá si el nuevo director de equipo es capaz de transformar al conjunto en un serio contendiente al título mundial.

