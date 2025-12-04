¡Catalogan a Ferrari como los PEORES PERDEDORES de la F1!

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, lamenta el duro golpe a la reputación de la Scuderia tras una temporada de F1 que ha dejado mucho que desear.

Cuando se anunció la llegada de Lewis Hamilton al legendario equipo italiano el año pasado, el futuro de la escudería parecía promisorio. Sin embargo, las expectativas se han desplomado en plena recta final del campeonato 2025.

A tan solo una carrera del cierre de la temporada, el ánimo de Hamilton ha sufrido un notable retroceso. La incapacidad del equipo para ofrecerle un monoplaza a la altura de sus ambiciones ha generado una gran frustración.

Además, salvo una victoria aislada en una carrera sprint durante el GP de China, ni Hamilton ni su compañero Charles Leclerc han conseguido alzarse con un triunfo vistiendo el rojo de Ferrari. Esto ha desgastado la paciencia de los aficionados alrededor del mundo.

Durante su intervención en el programa "Bartoli Time" de la emisora RMC, Fred Vasseur repasó una temporada llena de dificultades y criticó la imagen que la Scuderia proyecta ante sus seguidores y la prensa. "En cuanto conseguimos un buen resultado, somos campeones del mundo; pero con uno malo, nos tachan de perdedores", afirmó el directivo francés, dejando claro su descontento con la situación actual.

¿Ha sido injusta la crítica a Ferrari esta temporada?

El malestar dentro del equipo se ha ido intensificando a lo largo del año, y los pilotos no han escapado a las críticas públicas contra el SF-25. Esto llevó al presidente de Ferrari, John Elkann, a sugerir que Hamilton y Leclerc se concentren en la pista y hablen menos, comentario que encendió el debate entre la afición en las redes sociales.

En la sección de comentarios del mencionado entrevista, un usuario llegó incluso a acusar al directivo de recurrir a excusas sin fundamento para los errores del equipo. De cara a la implementación de las nuevas regulaciones en 2026, Ferrari debe comprender que, aunque sus fans apoyan incondicionalmente a los pilotos, no se tolerarán justificaciones vacías.

Para una escudería con tanta historia, fallar en la estrategia y mantener una comunicación escasa durante las carreras, especialmente con un siete veces campeón, resulta inaceptable. Los tifosi tienen todo el derecho a juzgar a la Scuderia cuando sus elecciones dejan mucho que desear, sobre todo en una temporada que carece de victorias en gran premio, podios de Hamilton o títulos desde 2008, haciendo que la crítica sea, en cierto modo, merecida.

