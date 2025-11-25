close global

Perez at Red Bull

¡Checo Pérez HUMILLA a Red Bull con Ferrari!

¡Checo Pérez HUMILLA a Red Bull con Ferrari!

Aloisio Hernández
Perez at Red Bull

Sergio Pérez humilló a Red Bull Racing usando a Ferrari como ejemplo tras el test que tuvo en Imola.

Esto fue lo que compartió el periodista Luis Manuel López en sus redes sociales tras una conversación con el corredor mexicano: "Me tocó conducir un evento con Checo Pérez esta noche. Entre muchas otras cosas interesantes de las que habló, me interesó preguntarle sobre el Test en Imola.

"Me dijo que se sintió muy cómodo, al manejar un auto normal y no un Red Bull, que está tan orientado al estilo de Verstappen. Me comentó que desde el primer día estuvo llevando el coche al límite cuando el equipo lo permitía.

"Y uno de los puntos que más valora es tener a un coequipero tan rápido como Bottas, porque eso le dará un nivel de exigencia inmediato", aseguró el comunicador en su publicación.

Relacionado: Checo Pérez recibe LA PEOR NOTICIA posible por culpa de Franco Colapinto

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

