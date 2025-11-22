Checo Pérez recibe LA PEOR NOTICIA posible por culpa de Franco Colapinto

Sergio Pérez recibió una terrible noticia para la temporada 2026 de la Fórmula 1 por parte de Alpine y Franco Colapinto.

En los últimos días se informó que la escudería del corredor mexicano sería el destino de Jason Summerville, jefe de aerodinámica de la FIA y pieza fundamental del reglamento de 2026.

Sin embargo, en horas recientes se dio a conocer a través de Motorsport que Summerville tendría como destino Alpine. Esto fue lo que informaron: "Jason Somerville, jefe de aerodinámica de la FIA, ha presentado su dimisión. Según Motorsport.com, debería unirse a Alpine durante la temporada 2026.

"Mientras que otras fuentes anuncian que Somerville se unirá a Cadillac, Motorsport.com cree que su destino final será más bien Alpine, una vez que termine su período de "vaca de jardinería" en mayo de 2026.

"Si esta información se confirma, Somerville se reuniría con Steve Nielsen, director general de Alpine, con quien ya ha trabajado en la FIA y la FOM", señalaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

