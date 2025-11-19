BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

Cadillac habría cerrado un espectacular fichaje para juntar con Sergio Pérez en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Forbes ha comunicado este martes que la escudería del corredor mexicano sigue haciendo movimientos para completar el equipo: "El equipo ha anunciado contrataciones clave para su equipo ejecutivo y, con ello, se ha puesto en marcha el trabajo fundamental en materia de patrocinio y marketing.

"El equipo anunció hoy la incorporación de Willem Dinger como Director de Alianzas (CPO) y de Lauren Teixeira como Directora Comercial (CCO). Se unen a Ahmed Iqbal, recientemente nombrado Director de Marketing (CMO).

"Buscan ejecutar la visión comercial de Cadillac Formula 1 y consolidar al equipo como una plataforma de referencia para socios, aficionados y demás partes interesadas a nivel mundial", aseguraron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

