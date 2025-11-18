CONFIRMADO: ¡Cadillac da EMOCIONANTE PASO para Checo Pérez!

Cadillac ha dado un paso para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 que emocionará a Sergio Pérez.

De acuerdo con información compartida por la cuenta CadillacF1News, el equipo estadounidense sigue dando pasos gigantes de cara a su debut en la próxima temporada.

Esto fue lo que reportaron en las últimas horas: "¡Hoy es el día en que Cadillac enviará su primer cargamento marítimo a Australia antes del primer fin de semana de carreras!", aseguraron.

Relacionado: ¡El ARMA SECRETA de Ferrari que Checo Pérez usó en el test con Cadillac!

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!