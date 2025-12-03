Checo y Cadillac revelan IMPRESIONANTE plan para...¡EL SUPERBOWL!

Checo Pérez y Cadillac tienen preparada una impactante sorpresa para 2026: presentará su nueva imagen durante el Super Bowl del próximo año.

El Super Bowl es uno de los eventos más destacados tanto en el mundo del deporte como en el ámbito cultural, siendo especialmente popular en Estados Unidos.

Se trata de la final de la temporada de la National Football League, donde se corona al campeón el segundo domingo de febrero, de modo que el "Domingo del Super Bowl" se ha convertido en un referente anual.

Este año la cita promete ser aún más emocionante, ya que el nuevo equipo Cadillac F1 aprovechará uno de los espacios publicitarios más exclusivos del evento para estrenar su escudería en la élite del automovilismo. Una publicación en las redes sociales de la escudería anunciaba: "La imagen está lista. Nos vemos el Domingo del Super Bowl."

The livery is set. See you Super Bowl Sunday 👀



Mark your calendars 🔗 https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

Relacionado: ¡Checo Pérez HUMILLA a Red Bull con Ferrari!

¿Cómo presentará Cadillac su imagen para la F1 2026?

El Super Bowl no solo es uno de los grandes espectáculos deportivos del año, sino también una oportunidad única para que las marcas aumenten su visibilidad a través de costosos anuncios televisivos. El evento del año pasado alcanzó la impresionante cifra de más de 127 millones de espectadores y, con la actuación estelar del artista puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo, el espacio publicitario de Cadillac podría contribuir a que este evento supere sus propios récords.

El nuevo equipo, que debutará en la máxima categoría con la experiencia combinada de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, tiene previsto presentar su flamante imagen en uno de esos codiciados espacios en TV. Con este ambicioso anuncio, buscan consolidarse en el panorama de la Fórmula 1 desde el primer instante.

El director ejecutivo de Cadillac, Dan Towriss, explicó la elección de revelar la imagen en el Super Bowl: "Tenemos ese estatus de desvalido como marca estadounidense que acaba de incorporarse a la Fórmula 1, empezando desde cero frente a rivales europeos que llevan décadas afinando su oficio."

La revelación de la nueva imagen se producirá a principios de febrero, justo cuatro semanas antes del debut de Cadillac en la Fórmula 1. La primera carrera de la temporada 2026 se disputará en Melbourne, donde el Gran Premio de Australia se celebrará entre el 6 y el 8 de marzo, marcando la primera vez que la escudería verá la competencia en pista.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!