Lewis Hamilton, en PROBLEMAS con la PRENSA italiana

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, fue calificado con 0/10 por la prensa italiana tras su actuación en el Gran Premio de Qatar.

Tras un Gran Premio de Qatar en el que Hamilton se clasificó en la 18ª posición y terminó 12º, mientras que Leclerc apenas logró terminar en octavo, la revista italiana Corriere Della Sera no dudó en criticar tanto al piloto como al equipo. El medio señaló: “La palabra ‘Perplexity’ adorna la parte superior del casco. Y nosotros también estamos desconcertados al ver esta situación.”

Asimismo, la publicación asignó a Ferrari la misma nota, expresando: “La mascarilla se ha caído; terminar en cuarto lugar en el campeonato de constructores es ahora una certeza matemática, lo que confirma el desastre de una temporada que comenzó con grandes proyecciones y acaba con la sorprendente realidad de que el equipo más laureado de la historia no logró encontrar el ritmo adecuado.”

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

