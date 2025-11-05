Colapinto Noticias Hoy: Pista de renovación; Mensaje a fanáticos; Presume impacto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 04 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: "En 2024 tuve mejores resultados y eso hizo que Argentina se interesara en las carreras". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Sé que mis verdaderos aficionados siguen apoyándome a pesar de las dificultades". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ATENCIÓN - ¡Revelan PISTA de Alpine para el ANUNCIO! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!