ATENCIÓN: ¡Revelan PISTA de Alpine para el ANUNCIO de Franco Colapinto!

Alpine habría revelado una pista para el anuncio de la renovación de Franco Colapinto.

De acuerdo con información del periodista Jorge Peiró en Carburando Radio, la escudería francesa sigue dejando entrever que la renovación del corredor argentino será más pronto que tarde.

"Alpine ha organizado una “Spanish speaking session”, una mesa solo con prensa hispana. Es algo que sale de lo habitual. Podría haber anuncio, obviamente, Brasil es la fecha señalada.

"Sin embargo, hay una posibilidad muy (muy muy) remota de que tengamos que esperar más. Pero lo esperado, a pesar del secretísimo de Alpine, es que estemos a punto de ver ese comunicado oficial de que Franco siga con Alpine en 2026", señaló.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

