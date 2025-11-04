close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

ATENCIÓN: ¡Revelan PISTA de Alpine para el ANUNCIO de Franco Colapinto!

ATENCIÓN: ¡Revelan PISTA de Alpine para el ANUNCIO de Franco Colapinto!

Aloisio Hernández
franco colapinto, alpine, 2025

Alpine habría revelado una pista para el anuncio de la renovación de Franco Colapinto.

De acuerdo con información del periodista Jorge Peiró en Carburando Radio, la escudería francesa sigue dejando entrever que la renovación del corredor argentino será más pronto que tarde.

"Alpine ha organizado una “Spanish speaking session”, una mesa solo con prensa hispana. Es algo que sale de lo habitual. Podría haber anuncio, obviamente, Brasil es la fecha señalada.

"Sin embargo, hay una posibilidad muy (muy muy) remota de que tengamos que esperar más. Pero lo esperado, a pesar del secretísimo de Alpine, es que estemos a punto de ver ese comunicado oficial de que Franco siga con Alpine en 2026", señaló.

Relacionado: INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

4412 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

¡Cadillac pondrá a Checo Pérez A LA PAR de Fernando Alonso y Aston Martin!
Cadillac

¡Cadillac pondrá a Checo Pérez A LA PAR de Fernando Alonso y Aston Martin!

  • hace 10 minutos
¡Responden la MAYOR POLÉMICA del fichaje de Checo Pérez por Cadillac!
Cadillac

¡Responden la MAYOR POLÉMICA del fichaje de Checo Pérez por Cadillac!

  • 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari SUFRE SALIDA de su alineación para 2026!
Ferrari

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari SUFRE SALIDA de su alineación para 2026!

  • Ayer 18:08
ATENCIÓN: ¡Revelan PISTA de Alpine para el ANUNCIO de Franco Colapinto!
Alpine

ATENCIÓN: ¡Revelan PISTA de Alpine para el ANUNCIO de Franco Colapinto!

  • 2 hours ago
ESCÁNDALO: ¡Confirman CONSPIRACIÓN contra Checo en Cadillac!
Cadillac

ESCÁNDALO: ¡Confirman CONSPIRACIÓN contra Checo en Cadillac!

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Newey nombra a Alonso la solución necesitada; Sainz recibe desagradable respuesta de F1TV
Formula 1

F1 Hoy: Newey nombra a Alonso la solución necesitada; Sainz recibe desagradable respuesta de F1TV

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
25.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
4.000+ views

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 1 noviembre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

  • 22 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x