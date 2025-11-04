¿Podrá replicarlo? Colapinto apunta a lo que movilizó MASAS en Argentina respecto a la F1

Franco Colapinto ha reconocido uno de los factores que más acercaron al público argentino a la Fórmula 1.

A vísperas del premio de casa de Colapinto en el calendario, el Gran Premio de Brasil, el piloto nacido en Argentina ha hablado sobre uno de los elementos que más ha servido para la movilización de masas que lo apoyan.

Tras su paso con Williams, la fiebre causada por Franco en los aficionados fue toda una bocanada de aire fresco, algo que ahora no ha podido concretar aún para Alpine.

"En 2024 probablemente obtuve mejores resultados, y eso probablemente hizo que los argentinos se interesaran un poco más en las carreras", declaró Franco.

En Interlagos, Colapinto intentará mejorar el decepcionante resultado de la temporada anterior, donde la lluvia fue clave para no poder satisfacer a su gente.

La temporada estaba perdida antes de empezar para Alpine

En conversación con Auto Motor und Sport, Briatore explicó que la modificación repentina anunciada durante el parón invernal resultó letal para la campaña 2025.

"Para reaccionar a tiempo, hubiéramos tenido que reconstruir el monoplaza por completo. Toda la aerodinámica depende del alerón delantero", comentó el italiano de 75 años.

La próxima temporada Alpine estrena unidad de potencia Mercedes. Para integrarla correctamente en el chasis, el equipo decidió posponer las actualizaciones de 2025, concentrando todos sus esfuerzos en 2026.

Desde su perspectiva, era lo más lógico apostar a toda máquina hacia la siguiente campaña.

